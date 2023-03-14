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爆滿花海美炸！集結全台3處「多彩九重葛」夯點，奶油白、桃紅花色交織好驚豔

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／左上為IG@laiyuping9520授權、左下摘自瑰蜜甜心玫瑰園粉絲頁、右為IG@sunlightbai授權
圖／左上為IG@laiyuping9520授權、左下摘自瑰蜜甜心玫瑰園粉絲頁、右為IG@sunlightbai授權

眼睛為之一亮！到了賞九重葛的最佳時節，除了單一色彩的滿滿花海外，色彩斑斕、交織炫目的九重葛花瀑也超好拍，爆滿的繽紛花朵盛放，美不勝收！以下集結3處擁有絕美九重葛花況的賞花景點，多色花朵才夠看。

⬤ 彰化田中

堪稱地表最強九重葛花瀑！位於彰化田中的萬紫千紅九重葛盛開，白色、橘色、桃色等花朵交織，換個視角又能拍出不同氛圍，花況超美、超驚豔，花牆整整高約5米且長達300公尺，甚至滿開到「快看不到人」，快趁著花期前往欣賞打卡吧！

彰化田中九重葛

Google導航：草日金道（九重葛花牆）

圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權

2023/3/11拍攝。圖／IG@molly888666授權
2023/3/11拍攝。圖／IG@molly888666授權

⬤ 南投縣中寮鄉

美極了！最近洗版IG的粉紫麝香木景點也有黃金風鈴木及繽紛九重葛，可以一次拍齊3種花海。此處的九重葛有微粉、桃紅、奶油白等花色，與麝香木比鄰盛開，讓人一拍就是一個下午。

瑰蜜甜心玫瑰園

Google導航：瑰蜜甜心玫瑰園

圖／摘自瑰蜜甜心玫瑰園粉絲頁
圖／摘自瑰蜜甜心玫瑰園粉絲頁

⬤ 嘉義仁義潭

賞花熱點！嘉義九重葛花牆位於大千山水社區路口，雖然賞花路段不長，但安全、好拍，花色層次豐富、開好開滿，繽紛色彩讓人心情愉悅，這裡也是廣為人知的熱門景點

嘉義仁義潭九重葛花牆

Google導航：仁義潭義德寺

圖／IG@laiyuping9520授權
圖／IG@laiyuping9520授權

圖／IG@imma_pon授權
圖／IG@imma_pon授權

（備註：以上景點之花況變動仍以現場為主喔！）

延伸閱讀：

最美花廊來了！ 精選台南賞花4景點「林初埤木棉花道、紅白九重葛、金黃風鈴木」一次收藏

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九重葛 賞花 熱門景點 熱門打卡

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