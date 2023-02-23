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買一晚送一晚！ 「台北萬豪x大溪笠復威斯汀」雙強飯店聯手 普發6千元快入住萬元飯店

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

雙強飯店聯手再加1！ 台北萬豪x大溪笠復威斯汀酒店共推「豪享威風‧雙城假期」住房專案，平日就能入住台北萬豪酒店經典客房一晚，以及桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房一晚，從2/23起開賣到5/31止，二泊二食套裝行程專案價12,000元，平均每人只要6,000元就能入住。最快4月進行全民普發6,000元現金，可考慮換購夢幻假期2夜晚！

圖／大溪笠復威斯汀度假酒店提供
圖／大溪笠復威斯汀度假酒店提供

有「台版峇里島」渡假飯店美名的大溪笠復威斯汀度假酒店，異國風情、環境優美，成為許多網美的口袋名單，本次與台北萬豪酒店攜手，祭出「豪享威風‧雙城假期」住房專案，入住當日即贈另一家酒店雙人平日住宿券乙張，含早餐兩客，與美麗華摩天輪票券兩張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品，且專案不需連續入住。在台北萬豪住一晚，徜徉綠意盎然的城市綠洲；到大溪威斯汀住一晚，感受海島度假氛圍，將時髦都會酒店及絕美度假酒店一次體驗！

圖／大溪笠復威斯汀度假酒店提供
圖／大溪笠復威斯汀度假酒店提供

圖／台北萬豪酒店提供
圖／台北萬豪酒店提供

值得注意的是，此專案適用平日入住，需於三天前預訂，無法累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分及房晚，亦不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。且台北萬豪酒店及大溪笠復威斯汀度假酒店每逢周五、周六與連續假期，每房每晚需加價1,000元。大溪笠復威斯汀2/25至2/27、4/1至4/4、4/29至4/30不適用此專案。

圖／台北萬豪酒店提供
圖／台北萬豪酒店提供

「Double Delight 豪享威風‧雙城假期」二泊二食住房專案

販售日期：2023/2/20至5/20

入住日期：2023/2/23至5/31

電話：(02)8502-0899

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