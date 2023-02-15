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飯店「1鴨5吃」四人只要2023元！餅皮包鴨、芋香鴨架等統統都有，78度恆溫烘烤爆汁老饕必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北六福萬怡酒店提供
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粵式烤鴨是很多台灣人愛吃的美食之一，不少餐廳都有一鴨兩吃或三吃吸引顧客消費。而台灣六福萬怡酒點特別推出「鴨香寶五品」，包含經典鴨架、餅皮包鴨與鴨醬腿等，現在全套一鴨五吃四人份只要2,023元超級划算，老饕絕對不能錯過！

圖／台北六福萬怡酒店提供
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台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理延嚴選3公斤的櫻桃鴨，並主打傳統古法研製，從醃製、風乾再到烘烤與淋油等，再獨家恆溫78度烘烤，讓烤鴨的每一面都能均勻受熱，鴨皮酥脆多汁，絕對令人垂涎三尺。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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現在即日起至3月31日止，顧客可選用「鴨香寶五品」套餐，全套五品可四人份食用，售價更只要2,023元+10%，CP值超級高。套餐內容包含「靓皮烤鴨附雜糧餅皮」、「芋香臘味鴨架煲」、「津白鴨架豆漿湯」、「桂花冰梅醬鴨腿」、「鴨油炒時蔬」等。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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首推「靓皮烤鴨附雜糧餅皮」，提供客家風味的蜂蜜金桔醬，以及運用14種香料調製的麻辣醬拌入酸菜、橙汁醃漬蘿蔔、爽脆小黃瓜，一次滿足不同口感；還有「芋香臘味鴨架煲」也必吃，酥炸芋頭與油炸鴨架、港式臘味一併煲煮，再加入甜香芋泥，甜鹹入口令人欲罷不能。此次「鴨香寶五品」活動需於三日前預訂，詳情請上官網查詢。

台北六福萬怡酒店 粵亮廣式餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

電話：02-6615-6528

圖／台北六福萬怡酒店提供
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