春日限定「炮仗花」爆開！ 雲彰一日小旅行說走就走 順訪積木哆啦A夢、海洋城堡圖書館當美人魚
連假不想跟大家擠在車陣裡，或想要一天就能來回的小旅行，不妨到雲嘉濱海走走吧！雲林麥竂國小有哆啦A夢等著大家一起來玩、還有在櫻花花期之後，橘黃亮麗的炮仗花正盛開；距離約半小時車程可抵達的芳苑國小，濃濃海洋風的圖書館超好拍！最後還能到鄰近的王功漁港吃遍各色蚵仔小吃，超適合說走就走的你，還不快安排起來！
小旅行的第一站，可以直接走台61線到麥寮國小的積木公園，可愛的哆啦A夢讓「𝐿𝑒𝑜 林阿伯 💕 吳玉米」童心大開，遊戲場裡還有溜滑梯等等其他遊樂設施，讓爸媽可以帶小朋友來這邊「放電」，再悠閒散步到鎮東宮對面，欣賞現正盛開的炮仗花，搭配雲彰的好天氣與藍天白雲當背景，一次打包美拍、遛小孩行程，CP值超高！
接著再到距離約半小時車程的彰化芳苑國小，由地方耆老洪掛先生捐地、重新改建的國小圖書館，融入芳苑臨海的海洋意象，有海浪、珊瑚塔等等造型，就像美人魚們居住的海洋城堡，絕對讓網美網帥們拍得超滿意！拍完照也別急著離開，可以到附近的王功漁港吃盛產的蚵仔小吃，基本款的蚵仔煎一定要，蚵嗲、鮮蚵沙西米、各式海鮮、魚湯，把肚子填飽飽再踏上歸途！
積木哆啦A夢與圖書館均為國小的附屬建築，建議假日前往，才不會打擾到小朋友們上課；也記得要將垃圾隨手帶走、別大聲喧嘩、車子不亂停，以免影響附近居民造成糾紛唷！
彰化縣芳苑鄉芳苑國小圖書館：彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段230號
雲林縣麥寮國小積木公園：雲林縣麥寮鄉中山路260號
鎮東宮炮仗花：雲林縣麥寮鄉中山路43號
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