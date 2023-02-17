快訊

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

媽拿每斤3萬多元名貴茶葉「煮茶葉蛋」兒這原因不說吃下去

沒有大裁員！蘋果傳出悄悄削減數百約聘人員

今年花開最美！ 宜蘭茶園櫻花隧道「櫻悅民宿」櫻花大爆發　打卡就可以免費入園

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 依芙
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

賞櫻隧道再一發！ 日前曾分享冬山安農溪的垂櫻隧道，位於宜蘭大同也有一處「櫻悅民宿」茶園櫻花隧道，長達65公尺的粉白櫻花隧道秘境，現正爆發中，而且園主超佛心，只要打卡就可以免費入園，非常值得賞櫻追逐！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

不用遠到武陵，宜蘭大同的秘境「櫻悅景觀渡假別墅」，離宜蘭市區只要40分鐘車程，就能欣賞日本最常見的櫻花品種，有粉色香水櫻、昭和櫻、富士櫻&白色的吉野櫻，花期比山櫻花來得晚，自2月中將一路美到3月初。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

櫻悅景觀渡假別墅旁的玉蘭茶園櫻花，已經長成大到形成長約65公尺的櫻花隧道，粉白櫻花大爆發，站在茶園整排粉嫩櫻花樹，搭配著雲霧繚繞的山景，浪漫的就像來到日本一樣美極了。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣分享，2018年第一次來訪拍到盛開的吉野櫻，就愛上了這裡了，今年花況最美，茶園旁的櫻花已盛開，昭和櫻、富士櫻、吉野櫻會陸續綻放，還有觀景台可以看日出&夜景。同時提醒，欣賞美景記得將垃圾帶走、上山的路段有些地方比較窄要小心會車、非住宿旅客車請停外面的停車場。櫻悅民宿主人佛心提供賞櫻美景，很歡迎民眾來這走走，鼓勵大家只要FB打卡分享即可免費入園！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

櫻悅景觀渡假別墅

電話：03-9802002

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號 (玉蘭茶園停車場旁邊)

週圍景點：玉蘭茶園、玉蘭休閒農業區、泰雅生活館、九寮溪生態園區、松羅國家步道、天送埤火車站

餐點：住宿可預約晚餐(星期三除外)，跟『山舍餐廳』配合外送到民宿用餐，精緻合菜每人200元

延伸閱讀：

垂櫻隧道最後一衝！ 宜蘭冬山安農溪「粉紅枝垂櫻」夢幻賞櫻秘境 明年將消失

6千株櫻花盛開！2/14情人節「千櫻園」開放 到「遠得要命」福壽山農場賞夢幻粉櫻

民宿 宜蘭旅遊 賞櫻

相關新聞

今年花開最美！ 宜蘭茶園櫻花隧道「櫻悅民宿」櫻花大爆發　打卡就可以免費入園

今年花開最美！ 宜蘭大同「櫻悅」茶園櫻花隧道　打卡就可以免費入園

垂櫻隧道最後一衝！ 宜蘭冬山安農溪「粉紅枝垂櫻」夢幻賞櫻秘境 明年將消失

把握機會到宜蘭賞枝垂櫻！ 宜蘭冬山「安農溪分洪堰風景區」附近粉色枝垂櫻盛開，這裡是每年吸引眾多遊客朝聖的免費賞櫻秘境，櫻花園主人表示由於地主不出租土地，今年底就會將園區櫻花樹全數移走，想再看一眼美麗的

秒殺餐車開店面！搶嘸會哭的「大仁哥脆皮桶仔雞」插旗宜蘭，必點古早味、試營運優惠1次收

秒殺餐車開店面！搶嘸會哭的「大仁哥脆皮桶仔雞」插旗宜蘭，必點古早味、試營運優惠1次收

泡湯、龍田縱谷行程二日遊　台東延平鄉清水模打造紅葉谷綠能溫泉園區

跟著 LittleGiant 於 2022-12-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 紅葉谷綠能溫泉園區、龍田大草坪、小葉欖仁綠色隧道。 台東延平鄉清水模全新打造紅葉谷綠能溫泉園區，翠綠山谷環繞，潺潺溪水陪伴，結合美食導覽，遠離塵囂縱身於大自然中享受冬日泡湯的美好 泡完湯後還能順遊龍田、鹿野、永安等縱谷線景點，感受秋冬溫暖的陽光氣息，再來份下午茶時光 愜意的台東山線旅行兩天一夜遊規劃看這裡!!!!!!! 推薦住宿:龍田禾多民宿 龍田大草坪 小葉欖仁綠色隧道 翠蝶園 阿榮甘仔店 翠蝶園 方克一巧克力 Funky Chocolate 新良濕地 鹿野后湖 龍過脈貨櫃牛肉麵

漁船上岸就搶！ 南澳「朝陽漁港」搶魚作戰，最青最便宜的來這買就對了啦

udn走跳美食／水晶 第一次來南澳朝陽漁港，旁邊有個步道，可以順道走一圈，下午時間可以來這採買最新鮮的漁獲！這次走完步道下山，往朝陽漁港前進，下午漁船進港的重頭戲就是搶魚大戰！在朝陽漁港旁的建築

春節瘋樂園！「遠雄海洋公園」超萌海兔迎新春 兔寶寶享4折

【旅奇傳媒/編輯部整理】春節期間，遠雄海洋公園推出了限時春節優惠，只要是兔寶寶，即可享390元優惠入園;春節再加碼初一~初五的吉祥物發紅包，讓您新年好運通通來，今年新春不出國，也能玩的盡興。 自1/2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦