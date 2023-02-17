今年花開最美！ 宜蘭茶園櫻花隧道「櫻悅民宿」櫻花大爆發　打卡就可以免費入園

賞櫻隧道再一發！ 日前曾分享冬山安農溪的垂櫻隧道，位於宜蘭大同也有一處「櫻悅民宿」茶園櫻花隧道，長達65公尺的粉白櫻花隧道秘境，現正爆發中，而且園主超佛心，只要打卡就可以免費入園，非常值得賞櫻追逐！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

不用遠到武陵，宜蘭大同的秘境「櫻悅景觀渡假別墅」，離宜蘭市區只要40分鐘車程，就能欣賞日本最常見的櫻花品種，有粉色香水櫻、昭和櫻、富士櫻&白色的吉野櫻，花期比山櫻花來得晚，自2月中將一路美到3月初。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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櫻悅景觀渡假別墅旁的玉蘭茶園櫻花，已經長成大到形成長約65公尺的櫻花隧道，粉白櫻花大爆發，站在茶園整排粉嫩櫻花樹，搭配著雲霧繚繞的山景，浪漫的就像來到日本一樣美極了。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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部落客宜蘭ㄚ欣分享，2018年第一次來訪拍到盛開的吉野櫻，就愛上了這裡了，今年花況最美，茶園旁的櫻花已盛開，昭和櫻、富士櫻、吉野櫻會陸續綻放，還有觀景台可以看日出&夜景。同時提醒，欣賞美景記得將垃圾帶走、上山的路段有些地方比較窄要小心會車、非住宿旅客車請停外面的停車場。櫻悅民宿主人佛心提供賞櫻美景，很歡迎民眾來這走走，鼓勵大家只要FB打卡分享即可免費入園！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

櫻悅景觀渡假別墅

電話：03-9802002

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號 (玉蘭茶園停車場旁邊)

週圍景點：玉蘭茶園、玉蘭休閒農業區、泰雅生活館、九寮溪生態園區、松羅國家步道、天送埤火車站

餐點：住宿可預約晚餐(星期三除外)，跟『山舍餐廳』配合外送到民宿用餐，精緻合菜每人200元

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