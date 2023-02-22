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IG排版換色塊！「2023戀戀魯冰花季」耀眼登場，趣找「幸運隱藏版」，網讚：今年特別美
閃閃淚光魯冰花！一年一度的「戀戀魯冰花季」即日起閃耀登場，滿山滿谷的魯冰花盛開點綴在翠綠茶園間，暖陽灑下更是斑斕奪目。據說幸運的話還能看見「藍色魯冰花」，快趁著好天氣賞花去，說不定你就是那個幸運兒！
快來賞魯冰花！「2023戀戀魯冰花季」自2/19起在魯冰花的故鄉「大北坑休閒農場」精彩登場，沿途可見層層堆疊的茶園，金黃奪目的魯冰花綻放其中更顯耀眼。據IGer莫莉的分享，目前花況幾區約7成滿，其他區域也將陸續開花，還有必拍的茶裏王涼亭，有意前往的朋友可別錯過～
除此之外，「戀戀魯冰花季」還有一系列多元活動，像是甜點快閃店、音樂祭、市集、電子集章等，邀請遊客共享茶山花田的舒心慢旅。其他相關活動詳情請至官網查詢。
2023戀戀魯冰花季 活動資訊
活動期間：2/19～2/28
地點：大北坑展區－桃園市龍潭區大北坑街1998巷8號、三和展區－桃園市龍潭區三和里龍新路三和段1060巷
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