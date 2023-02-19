走進電影《神隱少女》！「九份紅燈籠祭」這日起首登場：3大新造景、提燈夜遊超Chill

來去九份玩！因應後疫情觀光發展，「九份紅燈籠祭」將自2/24起至3/26首度舉辦，除了五番坑公園、金山岩等地的必拍打卡裝置外，特別規劃「提燈夜遊路線」，以「紅燈籠」為主題，打造九份的鮮明意象。此外，也與在地商圈合推「新北幣」優惠方案，邀請遊客共訪九份山城。

圖／新北市觀光旅遊網

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黃金山城等你來！因宛如宮崎駿電影《神隱少女》場景而聞名國際的九份，不僅有許多老街美食可以品嘗，到了夜晚還能欣賞一望無際的絕美夜景。今年首度舉辦的「九份紅燈籠祭」將於2/24至3/26登場，特別規劃提燈夜遊活動，活動期間每週六、日晚上6點皆有免費導覽，透過在地嚮導帶領，深度認識九份人文特色及在地文化。

圖／新北市觀光旅遊網

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除此之外，新北市觀光旅遊局亦設計燈籠造型的特色伴手禮禮盒「九份遇緣」，邀請在地名書法家為禮盒題上「九份紅」字樣，裡和內含芋圓、草仔粿、芋頭巧、茶包及明信片等當地特產。而「新北幣」優惠方案則是在活動現場使用新北行動支付(NewTaiPAY)APP掃描活動專屬QR Code，即贈100點優惠券(1點可折抵1元)，可至九份合作商家使用，限量4,000名，送完為止。

圖／新北市觀光旅遊網

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九份紅燈籠祭 活動資訊

活動時間：2/24～3/26

活動內容：五番坑公園、金山岩等地打卡裝置、提燈夜遊活動、新北幣優惠方案

免費導覽：活動期間的每週六、日晚上6點，即日起開放網路報名(每日限定20名；目前已全數額滿)

新北市觀光旅遊網

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