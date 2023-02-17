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中正紀念堂大漁櫻噴發！ 大台北6處「城市賞櫻夢幻景點」 大眾運輸抵達超方便

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 依芙
圖／IG@sunny.chen.0311、IG@pierrehuang授權
圖／IG@sunny.chen.0311、IG@pierrehuang授權

櫻花季節持續開催！ 不能錯過大台北6處「城市賞櫻美景」，市區最新花訊滿開的中正紀念堂、內湖樂活公園，搭乘捷運就能方便抵達，北市城郊的平菁街櫻花巷、新北汐止區康誥坑溪也花開正盛，只要乘坐台鐵、小巴就能走一趟賞櫻步道，台北人趁著花期快追起來吧！

中正紀念堂

圖／IG@sunny.chen.0311
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台北中正紀念堂兩側和後面的200株櫻花賞櫻秘境，熱力綻放中，從捷運中正紀念堂3號出口出來，步行約10分鐘，就能抵達中正紀念堂「日本櫻花區」，豔麗桃紅色花海爭相綻放，自大孝門入口右側能欣賞「河津櫻花」，原生櫻花區內有30多株「山櫻花」，虎背生態區旁沿線還有約50多株「八重櫻」，位於分佈在中正紀念堂環堂背面的「大漁櫻」爆滿盛開、美不勝收，讓大家免飛日本就能欣賞到多達11種櫻花品種！

2023中正紀念堂櫻花季

地點：台北市中正區中山南路21號

捷運：淡水信義線及松山新店線皆可抵達捷運中正紀念堂站；中和-新蘆線至捷運東門站3號出口，步行約8分鐘即可到達。

內湖樂活公園

圖／IG@sunny.chen.0311授權
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內湖樂活公園種滿超過2000株櫻花，讓內溝溪成為夢幻粉色賞櫻大道，有昭和櫻、八重櫻、寒櫻各種櫻花，步道長度甚至高達3公里，非常適合攝影師練功拍攝與家庭朋友半日遊的好去處，除了白天，還有浪漫夜櫻更是必追！

內湖區樂活公園

地址：台北市內湖區康樂街與康樂街61巷交叉口

捷運: 從東湖站步行至樂活公園約900公尺，步行時間10~15分鐘

自來水博物館

圖／IG@sunny.chen.0311
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自來水博物館「河津櫻」是一處在城市悠閒漫步的賞櫻景點，50多株櫻花樹綻放中，只要搭乘捷運至公館站下車，公館站第4出口出來後往汀洲路與思源街口方向約5分鐘，就到了遊客中心，需要購入50元門票進入賞櫻秘境。

自來水博物館

地點：台北市中正區思源街1號

捷運：捷運至公館站下車，4號出口往汀洲路與思源街口方向步行約5分鐘

平菁街櫻花巷

圖／IG@pierrehuang授權
圖／IG@pierrehuang授權

每到櫻花季陽明山平菁街櫻花都會打響第一炮，而平菁街42巷是最為集中地點，不負盛名的粉色寒櫻佈滿最美的圍牆上，建議從捷運劍潭站搭乘303公車或小S19公車於「倫仔尾」站，慢慢步行邊走邊欣賞。

平菁街櫻花巷

地點：台北市士林區平菁街42巷

公車:捷運劍潭站搭乘303公車或小S19公車，於「倫仔尾」站下車

新店陽光運動公園

圖／新北高灘處提供
圖／新北高灘處提供

新店陽光運動公園離市區不遠交通方便，河津櫻花大道是來自日本伊豆半島河津町，在日本是最早盛開的櫻花，共計有285株，目前進入最佳賞花期，接著山櫻和八重櫻也會逐漸盛開，滿滿桃粉色一片超浪漫，很適合在草地野餐、坐在樹下賞櫻花超愜意。

陽光運動公園

地點：新北市新店區安業街

捷運：新店線或小碧潭線至小碧潭站步行至陽光橋後即可到達。或安坑輕軌可直達K7陽光運動公園站。

汐止康誥坑溪櫻花步道

圖／IG@sunny.chen.0311
圖／IG@sunny.chen.0311

由汐止區公所與文化里辦公處共同養護的康誥坑溪櫻花步道，河岸兩旁的步道平緩，種植了約2百多株台灣山櫻，康誥坑溪自然生態十分豐富，櫻花花期約到2月中下旬，只要搭乘台鐵至汐科火車站，從汐科站鐵橋下方穿越，導航上定位「汐止區文化市民活動中心」的位置即可。

汐止康誥坑溪

地點：新北市汐止區水源路一段246號附近

台鐵：至汐科火車站下車，步行約500公尺即可抵達

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