垂櫻隧道最後一衝！ 宜蘭冬山安農溪「粉紅枝垂櫻」夢幻賞櫻秘境 明年將消失
把握機會到宜蘭賞枝垂櫻！ 宜蘭冬山「安農溪分洪堰風景區」附近粉色枝垂櫻盛開，這裡是每年吸引眾多遊客朝聖的免費賞櫻秘境，櫻花園主人表示由於地主不出租土地，今年底就會將園區櫻花樹全數移走，想再看一眼美麗的枝垂櫻隧道，把握機會要快！
宜蘭冬山安農溪風景區的櫻花林秘境，距離羅東運動公園只要6分鐘車程，園區主人引進日本改良品種枝垂櫻，打造成超夢幻櫻花林大道，因為氣候的關係，有些櫻花跟綠葉同時開，但意想不到平地櫻花也能開得這麼美。
部落客宜蘭ㄚ欣特別說，感謝園主這四年來免費供大家欣賞拍照，由於土地租約到期，預計今年底櫻花樹就會全部被移走了，目前賞花期大約還有2週，提醒大家這處櫻花美景是私人土地，不要任意踐踏或觸摸櫻花，亦請勿亂丟垃圾，更推薦安排順遊宜農牧場、安農溪分洪堰風景區、三星張美阿嬤農場等景點。
安農溪粉色枝垂櫻
地點︰宜蘭縣冬山鄉安農七路5號旁的私人土地(從宜農牧場旁的安農七路進入，到底右手邊)
聯絡人︰黃先生 0910058253
停車︰建議車停安農路河堤邊，不要停在附近住戶家前
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