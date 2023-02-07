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6千株櫻花盛開！2/14情人節「千櫻園」開放 到「遠得要命」福壽山農場賞夢幻粉櫻

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書

今年要到哪追逐春天的氣息呢？連自己人都戲稱「遠得要命農場」的福壽山農場，裡頭種植6千多棵櫻花的「千櫻園」，每年從1月底到3月初會有不同品種的櫻花接連盛開，花況超壯觀。今年還選在情人節2/14這天開放，趁著月底連假，快帶心愛的他/她來趟浪漫粉櫻之旅～

圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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千櫻園裡的櫻花以富士櫻為櫻花季的主角，盛開時像一團一團的粉紅棉花糖掛在樹上，浪漫又夢幻；還有同樣是粉色櫻花的昭和櫻，目前陸續綻放；接著3月將由白色系櫻花吉野櫻與大島櫻接力，最後則是特殊品種的黃色櫻花御衣黃、鬱金櫻來迎接旅客。

圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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花期從1月初開始，一直持續到4月初的福壽山農場，雖然路途遙遠，但山上乾淨的空氣及氛圍，適合安排一次假期來悠閒賞櫻，不妨將「遠得要命」的路程當作坐飛機到日本，不用花大錢出國也能看到這浪漫美景，記得檢查手機儲存空間、電池充飽飽，出門賞櫻拍美照～

圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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福壽山農場櫻花花期及賞花地點

山櫻花：1月底到2月中

千櫻園、鴛鴦湖

富士櫻、昭和櫻：2月中到3月初

千櫻園、旅遊中心

大島櫻、染井吉野櫻：3月初到3月底

千櫻園、茶園

御衣黃、鬱金櫻：3月底到4月初

鴛鴦湖、旅遊中心

圖／福壽山農場FushoushanFarm臉書
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