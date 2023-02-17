綿延2公里櫻花大道！ 「竹東河濱公園」2000棵櫻花樹炸開 2/25連假賞花逛市集

小米來為大家開箱新竹熱門的櫻花景點-竹東的頭前溪河濱公園，綿延2公里的櫻花大道炸開了，大家可以趁天氣好衝去賞花了！

一年一度的竹東春櫻花海節也將於2/25登場，當天有市集、表演節目、小火車遊樂設施等許多活動，讓大家趁連假來賞花逛市集放鬆心情。

花況搶先看

新竹縣竹東鎮公所7年前種下2千多棵櫻花，現在已經陸續開花大概5成以上，綿延2公里多櫻花大道，滿滿粉嫩櫻花圍繞非常美麗。今天天氣很晴朗，加上徐徐微風吹拂，讓人身心舒適，大家快來賞花吧！

竹東頭前溪河濱公園可以從竹東火車站右邊開進去，一路走到底經過火車平交道，再走到底就可以看到指引方向！

入口旁有一些白線位置可以停車，請大家注意安全及不要擋到附近的工廠唷。也可以開進去裡面有大型的停車場，不過只有一條小路進去，在會車時要注意安全。

平日下午有許多的民眾來到這裡運動舒展筋骨呢！

走進去會先看到一處專為狗狗設計的運動公園，大家賞櫻時不妨帶毛小孩一起來運動運動。

再經過一個拱門後就是櫻花大道的開始了。

2千多棵的櫻花品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻等，綿延2公里多櫻花大道，滿滿粉嫩櫻花圍繞非常美麗，大家不妨趁周末天氣好先衝一波賞櫻。

怎麼拍都超美的啦！

接下來就是小米今天拍的花況給大家欣賞，現在開花大概7成以上。

來讓小彤和小米為大家示範網美照吧。

因為步道位處快速道路橋下，所以幫我們遮擋了部分陽光，所以不會太熱喔。

這裡也超好拍的。

2023竹東春櫻花海節

2023竹東春櫻花海節 🌸春日漫漫 花見竹東🌸

動時間：2/25（六）09:00~15:00

活動地點：竹東鎮頭前溪河濱生態公園

🌸寵物競賽【櫻速小子】

報名網址：https://www.beclass.com/rid=274aff363d8ed09cf6d9

時間：13:15-14:45

人數限制：小型犬組10組、中大型犬組10組

開放報名日期：02/03（五）中午12:00至額滿為止

🌸健行活動-個人組第一梯次

報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63beac119484b

報到時間：08:00-09:00

健走時間：09:30-10:30

人數限制：網路報名520人，現場報名100人

開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止

🌸健行活動-個人組第二梯次

報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63beac119484b

❗️此組別將邀請有毛小孩的家庭報名同樂，若有疑慮的民眾建議報名其他梯次健行組別❗️

報到時間：10:00-11:00

健走時間：11:00-12:00

人數限制：網路報名450人，現場報名100人

開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止

🌸健行活動-親子組

報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63bea85e7adcb

報到時間：11:30-12:30

健走時間：12:30-13:30

人數限制：網路報名600人，現場報名100人

開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止

🌸DIY體驗【櫻花魔法樹】、【種子拼貼畫】

魔法櫻花樹報名網址：https://reurl.cc/jlM7Y1

種子拼貼畫報名網址：https://reurl.cc/Nq1jLe

時間：11:00、12:00、13:00、14:00

人數限制：網路報名每梯次開放15人，共60人，現場報名每梯次開放5人，共20人

開放報名日期：2月10日(五)中午12:00至額滿為止

🌸親子尋寶【種下櫻花樹】

報名網址：https://www.beclass.com/rid=274b03b63dcc7ca884aa

時間：10:00-15:00

報名人數：網路報名150人，現場報名50人

開放報名日期：02/13（一）中午12:00至額滿為止

（圖片及資訊取自竹東春櫻花海節）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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