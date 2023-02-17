綿延2公里櫻花大道！ 「竹東河濱公園」2000棵櫻花樹炸開 2/25連假賞花逛市集
udn走跳旅遊／踢小米
小米來為大家開箱新竹熱門的櫻花景點-竹東的頭前溪河濱公園，綿延2公里的櫻花大道炸開了，大家可以趁天氣好衝去賞花了！
一年一度的竹東春櫻花海節也將於2/25登場，當天有市集、表演節目、小火車遊樂設施等許多活動，讓大家趁連假來賞花逛市集放鬆心情。
花況搶先看
新竹縣竹東鎮公所7年前種下2千多棵櫻花，現在已經陸續開花大概5成以上，綿延2公里多櫻花大道，滿滿粉嫩櫻花圍繞非常美麗。今天天氣很晴朗，加上徐徐微風吹拂，讓人身心舒適，大家快來賞花吧！
竹東頭前溪河濱公園可以從竹東火車站右邊開進去，一路走到底經過火車平交道，再走到底就可以看到指引方向！
入口旁有一些白線位置可以停車，請大家注意安全及不要擋到附近的工廠唷。也可以開進去裡面有大型的停車場，不過只有一條小路進去，在會車時要注意安全。
平日下午有許多的民眾來到這裡運動舒展筋骨呢！
走進去會先看到一處專為狗狗設計的運動公園，大家賞櫻時不妨帶毛小孩一起來運動運動。
再經過一個拱門後就是櫻花大道的開始了。
2千多棵的櫻花品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻等，綿延2公里多櫻花大道，滿滿粉嫩櫻花圍繞非常美麗，大家不妨趁周末天氣好先衝一波賞櫻。
怎麼拍都超美的啦！
接下來就是小米今天拍的花況給大家欣賞，現在開花大概7成以上。
來讓小彤和小米為大家示範網美照吧。
因為步道位處快速道路橋下，所以幫我們遮擋了部分陽光，所以不會太熱喔。
這裡也超好拍的。
2023竹東春櫻花海節
2023竹東春櫻花海節 🌸春日漫漫 花見竹東🌸
動時間：2/25（六）09:00~15:00
活動地點：竹東鎮頭前溪河濱生態公園
🌸寵物競賽【櫻速小子】
報名網址：https://www.beclass.com/rid=274aff363d8ed09cf6d9
時間：13:15-14:45
人數限制：小型犬組10組、中大型犬組10組
開放報名日期：02/03（五）中午12:00至額滿為止
🌸健行活動-個人組第一梯次
報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63beac119484b
報到時間：08:00-09:00
健走時間：09:30-10:30
人數限制：網路報名520人，現場報名100人
開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止
🌸健行活動-個人組第二梯次
報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63beac119484b
❗️此組別將邀請有毛小孩的家庭報名同樂，若有疑慮的民眾建議報名其他梯次健行組別❗️
報到時間：10:00-11:00
健走時間：11:00-12:00
人數限制：網路報名450人，現場報名100人
開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止
🌸健行活動-親子組
報名網址：https://www.beclass.com/rid=274afdf63bea85e7adcb
報到時間：11:30-12:30
健走時間：12:30-13:30
人數限制：網路報名600人，現場報名100人
開放報名日期：02/07（二）中午12:00至額滿為止
🌸DIY體驗【櫻花魔法樹】、【種子拼貼畫】
魔法櫻花樹報名網址：https://reurl.cc/jlM7Y1
種子拼貼畫報名網址：https://reurl.cc/Nq1jLe
時間：11:00、12:00、13:00、14:00
人數限制：網路報名每梯次開放15人，共60人，現場報名每梯次開放5人，共20人
開放報名日期：2月10日(五)中午12:00至額滿為止
🌸親子尋寶【種下櫻花樹】
報名網址：https://www.beclass.com/rid=274b03b63dcc7ca884aa
時間：10:00-15:00
報名人數：網路報名150人，現場報名50人
開放報名日期：02/13（一）中午12:00至額滿為止
（圖片及資訊取自竹東春櫻花海節）
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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