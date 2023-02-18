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台灣第一家！豪華頂級「四季酒店」座落台北101正對面　2025年改變信義區天際線

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ 四季酒店 IG 、圖／光鑰未來_全聯25 官網
圖／ 四季酒店 IG 、圖／光鑰未來_全聯25 官網

在世界各地擁有豪華酒店、渡假村的「四季酒店集團」，日前公布了2025年在台灣將落成新酒店的消息，由元利建設與全聯團隊邀請頂尖設計師攜手打造，酒店將座落在信義路五段上，對面就是台北101，將為國內外旅客帶來頂級住宿體驗。

圖／四季酒店 IG
圖／四季酒店 IG

圖／四季酒店 IG
圖／四季酒店 IG

占地1552坪的四季酒店，初步規畫為地上31層樓、提供260間房間的大樓，建置低度遮掩景觀電梯，並邀請到曾獲普立茲獎的建築大師Richard Rogers設計外觀，以金屬烤漆搭配玻璃手法，打造前衛未來感的建築；頂樓更有挑高設計、俯瞰美景的「天際空間」，加入台北101、微風南山等大樓群改變信義區的天際線景觀。2025年開幕後，預計將為台灣帶來更多國際能見度及豪奢旅宿新選擇。

圖／四季酒店 IG
圖／四季酒店 IG

圖／光鑰未來_全聯25 官網
圖／光鑰未來_全聯25 官網

另外，適逢在台北市舉辦的台灣燈會，全聯團隊也在四季飯店的基地旁打造「光鑰未來_全聯25」大型燈飾作品，以光影沉浸秀「四季迴響4season Life」，帶大家提前感受四季飯店落成後的想像，預計要參觀燈會的話，不妨到現場走走、想像建好的四季飯店有多美吧！

圖／四季酒店 IG
圖／四季酒店 IG

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酒店 台北101 燈會 美景

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