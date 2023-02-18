台灣第一家！豪華頂級「四季酒店」座落台北101正對面　2025年改變信義區天際線

號稱台灣史上最大規模同時又是睽違23年重返台北的「臺灣燈會」，即將來到尾聲倒數展期三天，除了主燈區與松山文創園區的「源展區」的裝置受歡迎外，受到網路大推的其實還有企業響應的「光鑰未來」，適逢全聯25週年特別推出，12米高數位光塔搭配LED登形同數位迷宮超好拍，一起來瞧瞧吧！

2023-02-16 23:37