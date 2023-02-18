老派約會行程！ 走入台北萬華昔日風采 塗鴉牆、電動遊戲機台、國小操場、懷舊咖啡館

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-11-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 蜂大咖啡、電影街、東一排骨總店。

偶爾來台北西區的萬華散散步，也是挺浪漫的。

狹窄巷弄、比鄰矮房，有點復古的商店招牌，讓人輕易地走入那個年代的時光；當年最流行的一事一物，放到現代來看肯定是又過時又老派，但懂得人都知道，尋訪老城區的看球重點是探索當年一事一物之所以珍稀的那個動機，畢竟現在紅樓看不了劇了，那就逛逛市集吧；昔日看戲過後，人潮總是湊到汕頭沙茶火鍋，點上一份台灣本土黃牛肉，才叫豪氣。

蜂大咖啡 | 1 小時

身為台北市第一間咖啡廳，五、六年級生以往早餐約會最具人氣的地方，隨處散發一股悠悠懷舊的氛圍，而來到蜂大約會必點的當然是傳統日式早餐，一片火腿、荷包蛋和一杯深烘焙熱咖啡；

早餐結束後，也別忘了來一塊老香港師傅味道的核桃酥，據說連許多香港人都特地飛台指定要吃這一味在香港幾乎失傳的核桃酥。

電影街 | 1 小時

不要說是第一部電影了，身為學生時期第一次約會的指標聖地，曾幾何時，長大後的我們看電影都往信義區跑了呢？

電影街一如往常，仍有許多死忠的粉絲為了心儀的偶像或娛樂活動大排長龍，但往後面的電影文化公園走，廢墟牆面上的塗鴉彩繪，依稀看見數年前著迷的角色、語氣或繪圖手法，看著看著，很自然地冒出許多想要傾訴給對方聽的回憶

東一排骨總店 | 1 小時

湯姆熊歡樂世界金 萬年加盟店 | 1 小時

你有多久沒有來到萬年了呢？湯姆熊幾乎是每個台灣人的童年回憶，儘管每一層樓的扭蛋機或公仔區潮流又吸睛，但還是優先想要爬上5樓湯姆熊。

準備爬上5樓樓梯的時候，就已經聽到震耳欲聾的動次動次聲音！參雜一些投籃機框的鐵鏈聲、跳舞機台的拍打聲、以及代幣落下的聲音XDD

進來之前就要心理準備，沒有一個小時是離不開的，例如籃球機玩個兩回、賽車或摩托車玩個兩回，快打旋風或跳舞機台再玩個兩回，曾經學生時期覺得玩一回代幣四枚好貴好貴的日子，現在覺得用銅板價可以買到的由衷喜悅和成就感，真的是太划算了

町‧如固咖啡 | 2 小時

從種子到杯子，由烘豆職人王詩如把關的老宅文青咖啡館，如固咖啡 Cho Cafe保留老西門的紅磚、花磚、海棠花玻璃、咖啡及餐飲文化，喜歡老派老物件的情侶肯定能夠聊個沒完。

特別的是，你們也可以預約杯測風味輪，像是今天我們喝到的是帶有花香的2號、柑橘香的36號，以及些許檸檬香茅的32號，至於更多細節風味，就留給倆倆自己來尋味。

九日咖啡 自家烘焙（中華店） | 2 小時

艋舺地區最早期的精品咖啡店，1995年時的舊名是Mine咖啡，招牌是阿北特調，也就是小時候看到大人在喝的三合一特調咖啡，二代傳承後，秉持自家烘焙與養豆九日的職人精神，跟上時代更名成傳遞品牌價值的名稱—九日咖啡。

來到店裡，坐在露天街邊喝咖啡聊是非是一定要做的事，如果喝不慣阿北特調，無妨，他的黑莓拿鐵也深受年輕人喜愛。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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