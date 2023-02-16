台灣燈會倒數3天！全聯「數位迷宮」網最推，2700片LED ＋ 12米光塔打造

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友Yu Cheng Sung授權
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號稱台灣史上最大規模同時又是睽違23年重返台北的「臺灣燈會」，即將來到尾聲倒數展期三天，除了主燈區與松山文創園區的「源展區」的裝置受歡迎外，受到網路大推的其實還有企業響應的「光鑰未來」，適逢全聯25週年特別推出，12米高數位光塔搭配LED登形同數位迷宮超好拍，一起來瞧瞧吧！

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全聯為了慶祝25週年，特別響應此次的台灣燈會，有別於官方推出的燈會展區，全聯特別邀請文化科技策展人馮建彰與台灣本土團隊FREES與國際AI新媒體藝術團隊Ouchhh共同打造迷宮式的光影「光鑰未來」，主打2700片LED再加上高達12米的數位光塔，超壯觀，不少網友也拍照打卡紛紛上傳分享，也被譽為網友燈會的最愛。

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因應台灣燈會只到即日起至2月19日，建議民眾務必把握機會好好賞燈。「光鑰未來」的展演時間為每日的晚上五點至十點點燈共有十場，每30分鐘一場，可至全聯福利中心LINE官方帳號進行預約，一支手機每日至多可預約一場且可預約一至四人。

圖／IG網友Yu Cheng Sung授權
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目前小編實際使用，至燈會截止之前活動預約皆已額滿，不過也別氣餒，現場將視預約報到情形開放現場排隊民眾觀賞，均為免費參觀。

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臺灣燈會《光鑰未來》

地點：101大樓正對面四季酒店預定地旁

時間：即日起自17:00至22:00點燈並共展演10場，每半小時一場

圖／IG網友Yu Cheng Sung授權
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圖／IG網友travelcafer授權
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圖／IG網友Cross Yu授權
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