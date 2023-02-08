來不及朝聖！ 台灣燈會「鴛鴦兔肉火鍋」 擔心觀感不佳「火速救兔」拆除了

兔兔不見了！ 2023台灣燈會展出許多精美花燈作品，其中位在中央展出區作品「西遊記」，因呈現畫面耐人尋味，而登上民眾關注的「另類花燈」之一。原作品呈現一隻兔子泡在麻辣鴛鴦鍋裡但表情愉悅，讓民眾猜想不透是在「泡湯」還是「被烹煮兔肉火鍋」，引發網友好奇討論並表示想朝聖，但有眼尖的網友發現7日前往觀賞時，兔子火鍋已被拆除了。

作品「西遊記」在官網上的作品簡介，指出唐僧與師徒三人和妖魔們休戰，並舉辦火焰山石頭火鍋派對，製作該花燈的中華花燈藝術學會理事長陳佳揚說明，作品原意是想呈現兔子泡湯的趣味性，並非烹煮兔子，但經民眾反應後而決意拆除。作品上唐三藏、孫悟空、豬八戒及沙悟淨聚在鴛鴦火鍋旁邊，牛魔王還伸出舌頭，唐三藏甚至露出流淚的表情，加上火鍋裡躺著一隻兔子，鍋外有熊熊火焰燃燒，看起來就像是兔子被烹煮，十分地嚇人。

圖／取自台灣燈會官網

網友於7日在信義區三兩事社團發問「為什麼兔子不見了」，引發民眾一連串的聯想回應「煮熟的兔子被吃完了」、「怎麼可以吃兔兔」、「在豬的手上，地上還有啃完的骨頭」，亦有民眾表示婉惜「答應兒子要去看兔子火鍋耶，哭啊」、「兔子可以回來嗎，都還沒去朝聖就被搬走了」。

中華花燈藝術學會表示，民眾擔心嚇到看展的孩子，因觀感不佳已將鍋中兔子拆除，讓民眾有不好的觀感是學會的疏忽，目前已經將鍋中的兔子拆除，今後有作品參加會再顧及民眾的想法並審慎製作。

圖／翻攝自信義區三兩事臉書社團(網友鄭朵妍)

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