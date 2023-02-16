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全新商場「NOKE忠泰樂生活」4月開幕！「勺日zhuori」2號店進駐可頌鬆餅必嚐鮮
由操刀亞洲五十大酒吧的隱室工作室親自設計的「勺日zhuori」咖啡廳正式確認進駐全新商場「NOKE忠泰樂生活」，將搭配四月正式於大直開幕，也是台北的第二家店，主打可頌鬆餅絕對必吃，屆時一定會造成一股排隊風潮。
「NOKE忠泰樂生活」是先前話題度頗高的全新商場，除了有各家品牌與餐飲進駐外，更狂的是滑雪練習場與高爾夫場進駐，目前已確認預計將在四月正式在大直開幕，而以可頌鬆餅與文青木質風裝潢為名的「勺日zhuori」咖啡廳，也確定第二家店進駐忠泰樂生活商場了。
勺日一號店在台北東區，過去是由「隱室工作室」親自規劃與操刀，該團隊聞名於餐酒館設計，還曾設計榮獲亞洲五十大酒吧的Draft Land，而「勺日」咖啡廳外觀放眼望去，大片透明落地玻璃搭配輕奶茶色的木紋，雙層寬敞共有80坪非常舒適。
除了鹹甜可頌鬆餅主打外，還有早午餐、咖啡飲品與台式餐點，像是辣子雞腿拌麵、酪梨培根松露蛋生吐司都是不錯的熱門選擇，低脂餐可選擇「黑松露舒肥雞胸低卡藜麥飯」，飲品目前還有季節限定海鹽拿鐵等。屆時二號店大直開幕時一定要去嚐鮮看看。
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