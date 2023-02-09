全新開幕質感餐酒館！林口「Mes Amis歐式餐酒館」松露控超愛「濃郁系麻花捲麵、薄餅披薩」必點

搬到山上來之後就一直在尋覓好吃的餐廳，不過也因為孕期期間，大部分還是自己煮比較多，偶爾還是會犒賞一下自己找個好餐廳放鬆一下；這家今年十月才在林口開業的Mes Amis歐式餐酒館就讓我喜歡到一定要拍攝記錄一下，不但餐點好吃、環境氣氛好到讓我覺得搬到山上真是不錯，我自己很推薦他們家的義大利麵、薄餅披薩與提拉米蘇，已經成為我在林口的愛店之一了。

Mes Amis 店面與外觀

Mes Amis歐式餐酒館 位在林口選手村一樓店面，雖然不乏餐飲集團進駐，不過Mes Amis卻以一種小清新的姿態存在著，店名低調卻又華麗烙印在大理石牆上，很難讓人忽視不低調佇立在這排店面中。

刻意預約了開門第一波的時間，就是想好好拍攝Mes Amis的美，以簡約線條與俐落鐵件組成的吧台揉以綠意與日系純樸格柵元素，店面裡頭間照燈光與燈飾以及店內各種選品的細節，都讓我相當喜歡，不得不相當市儈的跟坐在對面的老公驚呼，在裝潢上店家肯定花了不少錢。

實在太喜歡這間店，在店內的細節拍攝了好多，拍完沒多久，店內就坐滿人潮。

接近聖誕節，店家還擺放了聖誕樹應景，非常喜歡。

Mes Amis 菜單Menu

Mes Amis 餐點介紹

▎松露薯條 $230

松露控如我，看到松露薯條怎麼能錯過？薯條炸的不錯也沒有油耗味，上方刨上起司並附上兩種蘸醬，分別是松露美乃滋醬與番茄醬。

松露的味道並不突出與醬的部分我覺得給的有點少是有點小扣分的地方，如果他今天不叫松露薯條而是一般的炸薯條基本上會過關，但品名叫松露薯條但味道並沒有那麼突出我認為是有點可惜的。

▎義式臘腸薄餅Pizza $340

在Pizza的選擇性並沒有太多，我們選擇了以番茄紅醬為基底，並使用帕馬森起司與莫札瑞拉起司兩種起司做調和的義式臘腸口味，我自己特別愛吃薄餅Pizza的口感，口感蓬鬆柔軟細緻，在咀嚼過程中也可以吃出麵粉的滋味，意外的是義式臘腸並沒有預期中的鹹膩，搭上起司的奶香反而很剛好，我覺得大小的部份兩人分食一個蠻夠的，多人分食的話要多點幾個才不會空虛。

▎松露野菇麻花捲麵 $390

好像在林口社團看到有人推薦這款義大利麵吧，怎麼樣也得試試吧！麻花捲麵顧名思義就是兩側向中間捲曲形成凹槽，這樣的設計可以完美包裹醬汁，讓整體口感更好，一上桌聞到香氣我就覺得這盤麻花捲麵我會喜歡。

調醬基底使用蛋黃起司醬，鹹度來自煙燻培根，這培根是有點厚度不會讓人覺得很肥的那種，與濃郁的松露油輔以綜合野菇搭配，加上義大利麵熟度掌控著相當得宜的麻花捲麵，層次在口中層層堆疊，只能說好久沒吃到如此完美讓人喜歡的松露義大利麵了。

▎提拉米蘇 $180

原來陰雨綿綿的午後，在上甜點的同時撒上了暖陽，這份提拉米蘇就成為窗邊最美的一隅風景；享受完松露野菇麻花捲麵帶給我的衝擊後，來做完美收尾的提拉米蘇就扮演相當重要的角色，畢竟好吃就是完美ENDING，不好吃的話⋯⋯會使人敗興而歸。

結論是，太好吃了！！不管是手指餅乾、馬斯卡彭起司、濃縮咖啡或是上面灑上的無糖可可粉，都是無法挑剔的美味，也因為松露麻花捲麵與這份提拉米蘇讓我激起下次造訪的慾望，我認真希望這家餐點好、氣氛好的餐酒館能夠生意越來越好，這樣我就會更不想下山了。

米其玲玲的觀點

一句點評時間：林口愛店無誤，義大利麵與甜點都有完美水準。

米其玲玲給星時間 ：★★★★★(滿分五顆星)

Mes Amis歐式餐酒館

地址：新北市林口區仁愛路二段490-2號

電話：(02)2603-1701

線上訂位

粉絲團

營業時間：週二至週日 11:30-15:00、17:30-21:30(週一公休日)

每人低消為NT $320+10% 服務費。

仁愛路二段路上有少許停車格或是民治路右轉，左手邊有停車場（168停車聯盟）

文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

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