台南人又嗨了！CoCo新開幕2優惠：珍奶買1送1、必喝飲品28元起，一路喝到228

恭喜台南又有CoCo喝了！人氣連鎖手搖品牌「CoCo都可」插旗台南永康區，於2/10盛大開幕，並推出為期19天的優惠，活動分為兩波，分別是珍珠奶茶買一送一、人氣飲品優惠價及指定夯品第二杯半價等兩重優惠。此門市為台南第三間CoCo，根據在地鄉民表示最近好像有逐漸回歸的趨勢，讓不少粉絲十分期待。

圖／CoCo提供

圖／CoCo都可臉書

台南第三間CoCo！CoCo永康自強門市自2/10起正式營運，推出兩波優惠活動，即日起至2/13，購買珍奶享買一送一；而後續優惠則自2/14起至2/28，推出百香綠茶大杯28元、QQ奶茶大杯38元等優惠價及莓果派對第二杯半價好康。優惠一路到2月底，一人喝、多人喝都開心～

圖／CoCo都可臉書

圖／CoCo都可臉書

開幕好消息一發出，即有台南網友歡呼「太好了！台南終於又多一家了，好友日多一家可以買」、「衝了」，另外也有網友敲碗表示「許願嘉義」、「高雄三民區附近什麼時候還可以再開一家店」。

CoCo永康自強

地址：台南市永康區自強路662號

開幕優惠：即日起至2/13，珍奶買一送一；2/14至2/28，百香綠茶大杯28元、QQ奶茶大杯38元、莓果派對第二杯半價

圖／CoCo提供

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