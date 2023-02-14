快訊

遭爆被賴清德問「選副總統意願」 防疫女神晚間回應了

這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

想分手找藉口？情人節20大情侶禁地曝光 台南Josh自嘲「有去這一個」

情人節「3大航空」甜蜜獻禮！ 與長榮空服小熊共遊、華航小花優惠、星宇熱血就缺你「Ｏ」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空、China Airlines 中華航空、STARLUX Airlines
圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空China Airlines 中華航空STARLUX Airlines

西洋情人節甜蜜倒數！ 近來出國旅遊風潮熱絡，各家航空公司紛紛大秀活動促銷與優惠，趁著專屬情人節的日子，來看看知名的「3大航空」各推出了什麼甜蜜好禮！GO~

長空航空-空服小熊到你家

長榮航空粉絲團貼出可愛的空服小熊出遊記，即日起至2/17止，希望大家一同曬出你與情人的旅行照，只要到粉絲團活動專屬留言分享，你與前世情人、現世情人、 老情人、小情人的旅行照，就有機會獲得甜蜜蜜「長榮空服小熊」一對，共5組。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/evaairwayscorp.tw

圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空
圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空

華航空-小花浪漫指南

加倍浪漫日子裡，中華航空助你搭起空中情旅，即至起至2/22推出經濟艙(樂活艙等 R、Q、H、N)優惠票價，於官網訂購票價優惠92折起，適用出發日期為2/13至5/31，以台灣出發航線為主，但不適用新加坡/檳城/宿霧/峴港航線，此四條航線另有甜蜜優惠。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chinaairlines.travelchannel

圖／翻攝China Airlines 中華航空
圖／翻攝China Airlines 中華航空

星宇-最缺你「Ｏ」

星宇航空響應愛心熱血串連，受春節連假及寒流來襲夾擊，全台血液告急，徵求全台A型及O型的熱血公民，自2/14至2/17下午17點止，活動期間內至指定活動定點完成捐血者🩸🩸🩸即可獲得 星宇航空機上零食米香脆丸子」(限量贈送；送完為止)，揪大家前往公園號捐血車、新光站前號捐血車挽袖捐血，就缺你了「Ｏ」！

粉絲專頁：https://www.facebook.com/starluxairlines

圖／翻攝STARLUX Airlines
圖／翻攝STARLUX Airlines

延伸閱讀：

情人節抱抱！ 挑戰男友力「樂鮮 Sushi bar」公主抱免費吃，抱越久送越大

搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」

航空 情人節 航線 長榮 華航

相關新聞

情人節「3大航空」甜蜜獻禮！ 與長榮空服小熊共遊、華航小花優惠、星宇熱血就缺你「Ｏ」

西洋情人節甜蜜倒數！ 近來出國旅遊風潮熱絡，各家航空公司紛紛大秀活動促銷與優惠，趁著專屬情人節的日子，來看看知名的「3大航空」各推出了什麼甜蜜好禮！GO~ 長空航空-空服小熊到你家 長榮航

搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」

情人節快樂！今(14)日是西洋情人節，許多業者紛紛推出優惠。時常推出優惠航線的台灣虎航又再度送福利，限時兩天，飛往5國的單程機票只要1,699元起，活動自今(14)日早上10點起至2/15晚上11點5

九族櫻花現蹤！稀有「臺灣雪櫻」盛開，情人節變裝票價只要750元

九族文化村稀有種櫻花盛開快衝！因應櫻花季的到來，全臺灣櫻花紛紛盛開，九族「臺灣雪櫻」也正值開花期，搭配情人節超符合時節，現在2月14日當日指定情人白色變裝，就能享有優惠票價750元，情侶們一定要衝了！

秀護照房價折2千、抽16張東京機票！長榮鳳凰限時優惠

每年3、4月進入日本櫻花季，現在有機會免費獲得日本東京來回雙人機票。長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起推出「入住長榮鳳凰 周周抽...

低頭驚見「史努比帝君」！松山慈祐宮「隱藏版」引回響，網友笑：從小看到大

廟宇亮點自己找！近日，白沙屯媽祖進香掀起波波話題，大家都在瘋媽祖的同時，至廟宇參拜也能搭上熱潮。去到廟宇除了虔誠參拜外，還有特殊亮點可看，不過統統藏在細節裡，不仔細尋找真不容易發現，而松山慈祐宮的「一

終於等到！全國最大「貨櫃精品酒店」閒置5年後重啟，網友呼：等到都長草了

終於有消息！停工又復工的建物歷經5年終將於今年開幕，高雄大立百貨前的「貨櫃屋建築物」預計於2023年開幕，並將成為全台最大貨櫃酒店「CESVI薩維思」，消息一出即有不少網友表示「終於要開了」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦