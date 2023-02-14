情人節「3大航空」甜蜜獻禮！ 與長榮空服小熊共遊、華航小花優惠、星宇熱血就缺你「Ｏ」

西洋情人節甜蜜倒數！ 近來出國旅遊風潮熱絡，各家航空公司紛紛大秀活動促銷與優惠，趁著專屬情人節的日子，來看看知名的「3大航空」各推出了什麼甜蜜好禮！GO~

長空航空-空服小熊到你家

長榮航空粉絲團貼出可愛的空服小熊出遊記，即日起至2/17止，希望大家一同曬出你與情人的旅行照，只要到粉絲團活動專屬留言分享，你與前世情人、現世情人、 老情人、小情人的旅行照，就有機會獲得甜蜜蜜「長榮空服小熊」一對，共5組。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/evaairwayscorp.tw

圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空

中華航空-小花浪漫指南

加倍浪漫日子裡，中華航空助你搭起空中情旅，即至起至2/22推出經濟艙(樂活艙等 R、Q、H、N)優惠票價，於官網訂購票價優惠92折起，適用出發日期為2/13至5/31，以台灣出發航線為主，但不適用新加坡/檳城/宿霧/峴港航線，此四條航線另有甜蜜優惠。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chinaairlines.travelchannel

圖／翻攝China Airlines 中華航空

星宇-最缺你「Ｏ」

星宇航空響應愛心熱血串連，受春節連假及寒流來襲夾擊，全台血液告急，徵求全台A型及O型的熱血公民，自2/14至2/17下午17點止，活動期間內至指定活動定點完成捐血者🩸🩸🩸即可獲得 星宇航空機上零食米香脆丸子」(限量贈送；送完為止)，揪大家前往公園號捐血車、新光站前號捐血車挽袖捐血，就缺你了「Ｏ」！

粉絲專頁：https://www.facebook.com/starluxairlines

圖／翻攝STARLUX Airlines

延伸閱讀：

．情人節抱抱！ 挑戰男友力「樂鮮 Sushi bar」公主抱免費吃，抱越久送越大

．搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」