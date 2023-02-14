搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」

情人節快樂！今(14)日是西洋情人節，許多業者紛紛推出優惠。時常推出優惠航線的台灣虎航又再度送福利，限時兩天，飛往5國的單程機票只要1,699元起，活動自今(14)日早上10點起至2/15晚上11點59分止，但卻有不少準時搶票的網友發現「找不到」優惠機票，表示「根本沒特價啊」。

圖／台灣虎航臉書

圖／台灣虎航臉書

情人節搶機票！虎航於2/14早上10點開賣飛往日、韓、泰、菲、越等五國優惠機票，單程未稅1,699元起。許多人看到優惠都在準點進入官網搶票，但一進到頁面竟發現「飛泰國幾乎沒航班」、「找不到」、「價格好像越刷越貴」等，還有網友透露提早登入待機，刷到優惠機票，結果在點進購買行李後直接顯示「售完」，讓網友傻眼發問「是一共只售1、2張嗎？」但也有熱心網友查到飛往成田的優惠機票，建議大家可以再刷刷看。

此外，意外發現網友們敲碗「復航澳門」的聲浪，留言中有不少人表示「什麼時候復飛澳門」、「同問，澳門澳門」，也有網友聽說6月會復航，不過準確的復航消息還是靜待虎航官方公告吧！

圖／維基百科

台灣虎航 情人節限時優惠活動資訊

促銷期間：2023/2/14 早上10點～2023/2/15 晚上11點59分

搭乘期間：2023/2/14～2023/5/31

航點：東京成田、東京羽田、大阪、福岡、名古屋、沖繩、新千歲、新潟、仙台、茨城、岡山、曼谷、首爾仁川、大邱、釜山、濟州、卡里博(長灘島)、巴拉望(公主港)、峴港

優惠內容：單程未稅1,699元起(限購來回程，才享有優惠票價)

圖／台灣虎航臉書

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