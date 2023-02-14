快訊

「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台灣虎航臉書、維基百科
圖／台灣虎航臉書、維基百科

情人節快樂！今(14)日是西洋情人節，許多業者紛紛推出優惠。時常推出優惠航線的台灣虎航又再度送福利，限時兩天，飛往5國的單程機票只要1,699元起，活動自今(14)日早上10點起至2/15晚上11點59分止，但卻有不少準時搶票的網友發現「找不到」優惠機票，表示「根本沒特價啊」。

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

情人節搶機票！虎航於2/14早上10點開賣飛往日、韓、泰、菲、越等五國優惠機票，單程未稅1,699元起。許多人看到優惠都在準點進入官網搶票，但一進到頁面竟發現「飛泰國幾乎沒航班」、「找不到」、「價格好像越刷越貴」等，還有網友透露提早登入待機，刷到優惠機票，結果在點進購買行李後直接顯示「售完」，讓網友傻眼發問「是一共只售1、2張嗎？」但也有熱心網友查到飛往成田的優惠機票，建議大家可以再刷刷看。

此外，意外發現網友們敲碗「復航澳門」的聲浪，留言中有不少人表示「什麼時候復飛澳門」、「同問，澳門澳門」，也有網友聽說6月會復航，不過準確的復航消息還是靜待虎航官方公告吧！

圖／維基百科
圖／維基百科

台灣虎航 情人節限時優惠活動資訊

促銷期間：2023/2/14 早上10點～2023/2/15 晚上11點59分

搭乘期間：2023/2/14～2023/5/31

航點：東京成田、東京羽田、大阪、福岡、名古屋、沖繩、新千歲、新潟、仙台、茨城、岡山、曼谷、首爾仁川、大邱釜山、濟州、卡里博(長灘島)、巴拉望(公主港)、峴港

優惠內容：單程未稅1,699元起(限購來回程，才享有優惠票價)

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

延伸閱讀：

發現隱藏版美食之都！ 韓國2天1夜「大田吃貨小旅行」 必買伴手禮非聖心堂莫屬

露營新手也不怕！東京首發 富士山腳下的「河口湖豪華露營」二日遊

機票 情人節 台灣虎航 東京 大邱 釜山 大阪 長灘島

相關新聞

搶機票竟傻眼！虎航「飛日韓泰菲越1,699元起」買嘸，網友反敲碗復航「這航點」

情人節快樂！今(14)日是西洋情人節，許多業者紛紛推出優惠。時常推出優惠航線的台灣虎航又再度送福利，限時兩天，飛往5國的單程機票只要1,699元起，活動自今(14)日早上10點起至2/15晚上11點5

九族櫻花現蹤！稀有「臺灣雪櫻」盛開，情人節變裝票價只要750元

九族文化村稀有種櫻花盛開快衝！因應櫻花季的到來，全臺灣櫻花紛紛盛開，九族「臺灣雪櫻」也正值開花期，搭配情人節超符合時節，現在2月14日當日指定情人白色變裝，就能享有優惠票價750元，情侶們一定要衝了！

秀護照房價折2千、抽16張東京機票！長榮鳳凰限時優惠

每年3、4月進入日本櫻花季，現在有機會免費獲得日本東京來回雙人機票。長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起推出「入住長榮鳳凰 周周抽...

低頭驚見「史努比帝君」！松山慈祐宮「隱藏版」引回響，網友笑：從小看到大

廟宇亮點自己找！近日，白沙屯媽祖進香掀起波波話題，大家都在瘋媽祖的同時，至廟宇參拜也能搭上熱潮。去到廟宇除了虔誠參拜外，還有特殊亮點可看，不過統統藏在細節裡，不仔細尋找真不容易發現，而松山慈祐宮的「一

終於等到！全國最大「貨櫃精品酒店」閒置5年後重啟，網友呼：等到都長草了

終於有消息！停工又復工的建物歷經5年終將於今年開幕，高雄大立百貨前的「貨櫃屋建築物」預計於2023年開幕，並將成為全台最大貨櫃酒店「CESVI薩維思」，消息一出即有不少網友表示「終於要開了」！

高雄人不哭了！家樂福宣布「高雄愛河店」將續約繼續營業

高雄人不哭了！家樂福高雄愛河店原本宣布2月19日租約到期不繼續營業，但在訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言或到愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦