寒舍邀請「為土耳其加油」！入住額外每人每晚最高捐890元、用餐捐100元一起賑災

近日最大的國際事件莫過於土耳其與敘利亞邊界的賑災，每日死傷人數至今仍不段攀升，截至2月14日據當地官方統計，兩國罹難人數已超過3萬5千人。而寒舍集團秉持企業社會責任，旗下包含喜來登、寒舍艾美與寒居酒店等五家飯店特此宣布只要消費者至旗下飯店住宿或用餐間提撥約一成營收做為捐款賑災，入住最高每人捐890元、餐飲則每人提撥100元捐款，以行動支持賑災與重建。

圖／寒舍集團提供

寒舍集團的目標預計將集結100萬元至衛生福利部「土耳其震災專戶」。在住宿方面，只要即日起至2月28日期間，消費者只要入住旗下五館飯店含早餐方案，將依照入住房晚與人數，額外進行捐款，像是入住台北喜來登每人每晚集團捐700元、下榻寒舍艾美酒店每人每晚集團捐890元、下榻寒居酒店每人每晚集團捐580元、下榻寒舍艾麗酒店每房每晚集團捐600元，與礁溪寒沐酒店則每人每晚集團捐650元的早餐費用。

圖／寒舍集團提供

至於餐飲方面則有台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房與寒居酒店BeGood餐廳響應活動，消費者只要即日起至上述餐廳用餐，將提撥每人100元為土耳其送暖。盼各界一起響應活動，協助土耳其與敘利亞重建房屋與傷害，並祈求災害能儘早復原。更多詳情請上各大飯店官網或致電詢問。

圖／寒舍集團提供

寒舍集團「為土耳其加油」應援賑災活動

專案日期：即日起至2月28日

住宿響應：入住台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店彈性房價含早餐方案，各家飯店將依照入住房晚與人數捐出相對應早餐錢。

餐飲響應：台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房與寒居酒店BeGood餐廳午晚餐時段以原餐價用餐，集團即提撥每人100元支持土耳其賑災。

圖／寒舍集團提供

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