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九族櫻花現蹤！稀有「臺灣雪櫻」盛開，情人節變裝票價只要750元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

九族文化村稀有種櫻花盛開快衝！因應櫻花季的到來，全臺灣櫻花紛紛盛開，九族「臺灣雪櫻」也正值開花期，搭配情人節超符合時節，現在2月14日當日指定情人白色變裝，就能享有優惠票價750元，情侶們一定要衝了！

圖／九族文化村官網
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九族文化村是中部知名的遊樂園，除了遊樂設施以外，更大的一個賣點就屬於「臺灣雪櫻」了，由於稀有種，每當櫻花季來到總會整片純白花海滿開，所以又有白色戀人的稱號，不僅如此，「九族櫻花祭」還有其他五大品種可以賞析，即日起至3月5日，有超過五千棵櫻花樹絕對看不完。

圖／九族文化村官網
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圖／九族文化村官網
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至於九族也因應情人節到來與臺灣雪櫻正值盛開期，還推出了「雪櫻情人節活動」，只要於情人節當日（2月14日）情侶穿著全身白色情侶裝，並告白「情人節快樂」，就能以優惠價每人750元爽玩整天！趕快安排假期玩起來了。其他櫻花活動還有漢服春宴日（即日起至2月19日），更多消息請上官網查詢。

圖／九族文化村官網
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九族櫻花季

官網：

https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=1

圖／九族文化村官網
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情人節 櫻花季 九族文化村 遊樂園 花海

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