身分證520享折扣！ 2023「情人節飯店餐飲&住宿」優惠整理　浪漫泡湯、海陸大餐、甜點美饌統統有

迎接2/14西洋情人節，飯店手刀訂起來吧！ 與情人相約旅行或甜蜜用餐，不能錯過udn旅遊美食頻道為大家盤點的「2023全台飯店情人節」餐飲優惠與住房提案，業者紛紛推出應景活動，如承億文旅祭出「結婚50年夫妻」免費住、慕軒飯店推「身分證字號有520」享85折、君品享用海陸套餐加贈氣泡酒等，用充滿儀式感的情人節饗宴好好寵愛另一半吧！

●台北喜來登大飯店

圖／台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店推出「戀戀萌熊」情人節餐飲專案，2/13至2/15「安東廳」牛排館獻上雙人海陸饗宴，義式餐廳「比薩屋」推出道地風情套餐，於上述餐廳消費點用雙人套餐，再贈IG名人愛用的PopSockets小熊軟糖手機架。

●承億文旅

圖／承億文旅提供

承億文旅自即日起至2/7推出全台六館適用的「你結婚 我招待」住房專案，主打結婚享折扣，入住日為2/7至2/16，同樣的客房依照結婚年份長短，將享有不同的住房優惠，例如承億文旅淡水吹風、台中鳥日子及花蓮山知道雙人客房，結婚7年以下的夫妻優惠價1,573元起(諧音：一往情深)，結婚8至23年的夫妻優惠價是1,451元(你是唯一)，結婚24至38年的夫妻優惠價則是1,314元(一生一世)，最大優惠為結婚50年以上的金婚夫妻，享有0元優惠。

●慕軒飯店

圖／慕軒飯店

國泰飯店觀光事業慕軒飯店自2/14至3/14止，推出「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤優惠，提前預付訂金1,000元送紅酒或白酒一瓶頭手工甜品，兩人同行只要身份證同時有「520」三個數字可享餐點85折優惠。

●君品酒店

圖／君品酒店

君品酒店推出「愛戀雙饗」情人月住房專案，最低每晚13,147元起，含兩客早餐與入住行政豪華客房，晚間還可至雲軒西餐廳品嚐兩份「半隻波士頓水煮龍蝦及6oz爐烤肋眼牛排」海陸套餐，並附贈氣泡酒乙瓶。「君品愛情城堡」住房專案，雙人入住行政豪華客房每晚6,999元起，專案行程包含翌日早餐兩客、在酒店熱門場景由專業攝影師為倆人拍攝專屬照片。

圖／取自君品酒店粉絲專頁

另外，同步響應台灣燈會，即日起至2/19祭出「閃閃兔耳燈」住房專案，共有雅緻客房每晚4,999元起與豪華客房每晚5,499元起，並贈雲軒繽紛自助早餐(兩客)，還能獲得燈會「光源台北」的限量隱藏版兔耳燈(2入)。

●台北晶華酒店

台北晶華酒店即日起至3/14推出「Chocoholic 巧克力情人月」，除了餐廳推出各式美食，客房規劃專屬住房專案外，更攜手海內外數家名店於一樓中庭打造繽紛浪漫的「巧克力市集」。

圖／台北晶華酒店

●寒舍艾麗酒店

圖／寒舍艾麗 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒舍艾麗酒店內The Terrace大廳酒吧自即日起至3/31止，推出情人節調酒2小時無限暢飲活動，雙人打卡價只要1,599元，並且身份證號碼同時擁有2、1、4三個號碼，2月份至餐廳或酒吧不限金額消費，即贈啤酒兩杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●六福集團

圖／六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店祭出「情人節一泊二食」住房專案售價6,888元，除了敘日全日餐廳早餐2客外，每間房同樣贈送精選紅酒1瓶，入住期間可享用The Lounge大廳酒吧推出的「臻情久久」雙人餐，包含沙朗牛排、龍蝦雙主菜及特別打造的草莓玫瑰塔。

六福居「情人節住房專案」售價5,299元，一泊一食外再贈精選紅酒1瓶及價值1,999元的一禮莊園厄瓜多爾玫瑰鮮花花束。

●北投春天酒店

圖／北投春天酒店

北投春天酒店自即日起至3/14止，「戀愛 ING」一泊二食專案，若在平日入住可限量升等尊爵溫泉雙人房一晚，並提供露天泡湯與雙人早餐，晚餐也提供日式熊熊泡湯鍋套餐，還加碼贈送價值 800 元的紅酒乙瓶，但若是假日住宿需加2,000元；「情人節泡泡」專案，可入住雙人客房泡湯，泡湯時間為2小時，晚餐可提供日式熊熊泡湯鍋套餐二套，此優惠不分平日假日皆可使用。

●日勝生加賀屋國際溫泉飯店

圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店

北投日勝生加賀屋自即日起至3/31推出情人節住房專案「微醺戀曲」，一泊二食20,200元+10%起，含早餐、季節會席晚餐料理，加贈精選粉紅氣泡酒2杯、花色浴衣體驗2次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●西門町意舍

圖／台北西門町意舍酒店

台北西門町意舍酒店「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」自即日起至2/14推出「晚間情人節燭光套餐」，價格1980元+10%，主菜提供「美國紐約客8oz」及「蒜香奶油小龍蝦」再搭配烤蝦串，全套餐含前菜、湯品與甜點等共有5品佳餚。

●誠品行旅

圖／誠品行旅

松菸誠品行旅「In Between之間餐廳」浪漫推出「藏愛│情人套餐」，供應日期為2/11、2/12、2/14，包括二道開胃前菜、湯品、主餐與甜點，更在主餐後還能嚐到象徵心心相印的「馬斯卡邦莓果蛋糕」，每人價格為2,500元起。

●台北大直英迪格酒店

圖／台北大直英迪格酒店

台北大直英迪格酒店自即日起至2/15推出情人節限定套餐，其中含六道義法餐點有嫩煮鮑魚、波士頓龍蝦、威靈頓牛排等經典菜色，以及氣泡酒無限續杯，單人套餐每人3,999元。

●台北美福大飯店

圖／台北美福大飯店

台北美福大飯店「GMT義大利餐廳」自即日起至2/15推出情人節專屬套餐優惠，每人3,280元+10%，可享用極黑和牛、托斯卡尼燉煮海鮮、煙燻龍蝦、義式薄煎餅/帝王蟹肉等多樣料理。「皇家情人夢」住宿專案價每房9,999元+10%起，每房提供GMT義大利餐廳「義起浪漫」情人套餐，以及翌日彩匯自助早餐，浪漫搭乘美麗華摩天輪，預訂指定房型再享免費房型升等。

●礁溪寒沐酒店

圖／礁溪寒沐酒店 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭礁溪寒沐酒店即日起至2/14推出情人節住房專案，平日雙人入住乘風居每房每晚9,999元+15.5％起，可直接在房內享用美人湯，訂房還會加贈雙人自助早餐、三吋草莓鮮奶油蛋糕、2瓶WAT調酒、限量英國品牌Urban Apothecary香氛蠟燭等多樣好禮。

●台中李方艾美酒店

圖／台中李方艾美酒店 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中李方艾美酒店二樓新食譜全日餐廳，於2/11當日推出「情人節海鮮百匯盛宴」波士頓龍蝦、牛排百匯吃到飽，每人只要1,680元+10%，每對再招待氣泡酒兩杯及四吋情人節蛋糕一個。「春季浪漫住房專案」平日每房7,999元起，可豪華客房住宿一晚，抵達時招待甜蜜的巧克力及馬卡龍小點拼盤，再搭配美劇艾蜜莉在巴黎話題潮流飲品—皇家基爾特調。

●台中震大金鬱金香酒店

圖／震大金鬱金香酒店

台中港區全新開幕「震大金鬱金香酒店」自2/12至2/18推出「愛我久久義法情人套餐」，雙人每套甜蜜價2,599元，即可享用主廚限量設計的8道義法料理套餐，用餐當晚入住，房價直接抵用2,599元，幾乎是入住套房即享當晚情人餐免費。

●台南大員皇冠假日酒店

圖／台南大員皇冠假日酒店

台南大員皇冠假日酒店自2/11至2/14推出情人節浪漫饗宴「煉‧瓦日式特色餐廳」主打雙人鐵板套餐十三道佳餚，每套5,800元，提前預訂加贈大關花泡香蜜桃風味氣泡清酒一瓶。「元素餐廳全自助餐」餐檯增設粉紅氣泡酒無限暢飲與夢幻粉紅甜點吧；完成拍照打卡留言者，還可獲贈4入馬卡龍禮盒、香皂玫瑰花束，限量送出30組。

●高雄翰品酒店

圖／雲朗觀光

高雄翰品酒店情人節當天至「港都茶樓」用餐，拍照打卡標註「#翰品酒店高雄」，並出示手機給現場服務人員，即贈送情人節限定的「椰子口味玉兔涼糕」。

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