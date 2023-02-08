最快月底開幕！ 台中屋馬燒肉進軍火鍋界 新品牌「涮屋馬」落腳惠中路

台中人氣燒肉「屋馬」要開新店啦！ 有台中最強燒肉、最難訂位之稱的屋馬燒肉，正式進軍火鍋界，第一家火鍋新品牌「涮屋馬」就落腳惠中路上，現在已經掛上新招牌了，預計最快將於2月底開幕，大家一起拭目以待！

圖／糖糖's 享食生活授權

自2021年就已傳聞，來台中玩必吃燒肉店「屋馬」將會進軍火鍋市場，眾人期待已久，終於確認裝潢已進入最後階段，惠中店已經掛上涮屋馬的新招牌了。屋馬燒肉目前有國安店、中港店、文心店、園邸店、崇德店及中友店，以及去年10月才新開幕的文心秀泰店，而惠中店將是屋馬進軍火鍋市場的第一間火鍋店。

「涮屋馬」新開店位在台中西屯惠中路上，鄰近新光三越、台中大遠百，純白色的裝潢、透明落地窗等高質感設計，還設置了專屬停車場，可預期月底開幕之後，將吸引眾多美食饕客慕名而來！

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涮屋馬惠中店

電話：04-22596000

地址：台中市西屯區惠中路一段117號

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