聽新聞
test
0:00 / 0:00
最快月底開幕！ 台中屋馬燒肉進軍火鍋界 新品牌「涮屋馬」落腳惠中路
台中人氣燒肉「屋馬」要開新店啦！ 有台中最強燒肉、最難訂位之稱的屋馬燒肉，正式進軍火鍋界，第一家火鍋新品牌「涮屋馬」就落腳惠中路上，現在已經掛上新招牌了，預計最快將於2月底開幕，大家一起拭目以待！
自2021年就已傳聞，來台中玩必吃燒肉店「屋馬」將會進軍火鍋市場，眾人期待已久，終於確認裝潢已進入最後階段，惠中店已經掛上涮屋馬的新招牌了。屋馬燒肉目前有國安店、中港店、文心店、園邸店、崇德店及中友店，以及去年10月才新開幕的文心秀泰店，而惠中店將是屋馬進軍火鍋市場的第一間火鍋店。
「涮屋馬」新開店位在台中西屯惠中路上，鄰近新光三越、台中大遠百，純白色的裝潢、透明落地窗等高質感設計，還設置了專屬停車場，可預期月底開幕之後，將吸引眾多美食饕客慕名而來！
涮屋馬惠中店
電話：04-22596000
地址：台中市西屯區惠中路一段117號
延伸閱讀：
．一年調漲兩次！ 台南「邱家小卷米粉」宣布3/1起漲價 每碗110元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言