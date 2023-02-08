一年調漲兩次！ 台南「邱家小卷米粉」宣布3/1起漲價 每碗110元
要漲價了！台南知名排隊美食「邱家小卷米粉」宣布3月1日起漲價10元，小卷米粉跟小卷湯都漲10元，每碗調漲為110元。這是邱家小卷米粉在危樓拆建停業後，去年3月回歸時宣布小卷相關品項調漲為100元，不到1年再度宣布調漲。
邱家小卷米粉店家日前在臉書與店面公告，表示為了配合財政部的稅務政策，將於今年3月1日起開立統一發票，因為稅率調整，且近期原物料持續漲價，導致營運成本大幅提升，為維持用料品質，不得已將同步進行費用調漲，請顧客們見諒。調漲後除了米粉湯是35元，其他小卷類的產品都要110元，平均調漲10%。
位於國華街的邱家傳統小吃小卷米粉，湯頭甘甜鮮美，吸滿湯汁的粗米粉，搭配厚實彈牙無腥味又充滿份量的新鮮小卷，成為不少在地人及顧客的口袋名單。近期調漲消息一出，民眾引發討論，多數人認為排隊用餐人潮不會因此減少，亦有民眾認為去年漲到100元就已無法接受，如今漲到110元，將考慮優先光顧其他小卷米粉店。
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