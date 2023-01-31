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漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2／1起統統漲價 荷包縮水了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／漢來海港自助餐廳官網、高雄萬豪酒店官網、台中林酒店官網
圖／漢來海港自助餐廳官網、高雄萬豪酒店官網、台中林酒店官網

春節剛過完，民眾的荷包要擋不住縮水了！ Buffet霸主高雄漢來海港自助餐廳自去年底宣布，於2023/2/1將調漲台北以外的店家後，高雄和台中的Buffet餐廳近期皆公告將於2/1起調整餐期價格，2／1起共5家「Buffet餐廳」統統漲價，漲幅則落在30-90元不等。

●高雄 漢來海港自助餐廳

高雄「漢來海港自助餐廳」2/1起只漲台北以外的分店，敦化店及天母店餐價不變。漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐費用由790元調漲到850元，平日下午茶餐費用由660元調漲到690元，平日晚餐餐費由950元調漲到990元。

圖／翻攝自漢來海港自助餐廳價目表
圖／翻攝自漢來海港自助餐廳價目表

●高雄萬豪酒店 豪享自助餐廳

高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」2/1起調漲，早餐由750元漲到800元；平日午餐從850元漲到920元，晚餐從1100元漲到1190元；假日午餐從1100元漲到1190元，假日晚餐從1200元漲到1290元，漲幅約達8%。

圖／高雄萬豪酒店官網豪享自助餐廳官網
圖／高雄萬豪酒店官網豪享自助餐廳官網

●高雄萬豪酒店 京享蔬食百匯餐廳

高雄萬豪酒店「京享蔬食百匯餐廳」2/1起調漲，平日午餐從680元漲到720元，晚餐維持780元無漲漲；假日午餐時從780元漲到820元，晚餐從780元漲到820元，平均漲幅約為5-6%。

圖／高雄萬豪酒店官網京享蔬食百匯餐廳官網
圖／高雄萬豪酒店官網京享蔬食百匯餐廳官網

●高雄 帕里巴黎自助餐

高雄「帕里巴黎自助餐」2/1起漲價，平日午餐由758元漲到818元，下午茶從618元漲到688元，晚餐從898元漲到958元；假日午餐從958元漲到988元，下午茶從668元漲到728元，晚餐從958元漲到1028元，漲價幅度約3%到11%。

圖／帕里巴黎自助餐Buffet官網
圖／帕里巴黎自助餐Buffet官網

●台中林酒店 森林百匯

台中林酒店「森林百匯」於2/1起調整價格，平日午、晚餐從1090元漲到1180元；假日時段午、下午餐從890元漲到980元、晚餐從1290元漲到1380元，漲價幅度約7%到10%。

圖／台中林酒店官網森林百匯
圖／台中林酒店官網森林百匯

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