開工必勝客「披薩48折」！還有買1送3等四大優惠一次看

開工日不少上班族各種厭世文在社群動態出現，必勝客為了撫慰大眾開工的心，特別推出「超值必勝嗑」等4大超值優惠，外送小披薩買一送一、外帶披薩48折起與大披薩買1送3等統統都有，一起來看看吧！

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan提供

必勝客的開工優惠特別推出4大活動。首推15種口味小披薩買1送1，此活動即日起至2月3日，只要選擇外送還可以免費再獲得限定口味披薩，人氣韓式與金干蝦口味統統都有；再者還有即日起至2月24日的「平日外帶披薩48折起」，不論大或小披薩都可以享有單點優惠，口味高達八種，象是夏威夷與彩蔬鮮菇等都有。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan提供

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另外開春常常會有公司聚餐活動，現在更推出超狂買1送3的大披薩優惠，只要即日起至2月28日，單點大披薩就送一個披薩外，還加贈肉桂捲與飲料，適合多人分享用。

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若是一人小資族也無妨，即日起至2月24日，個人平日透過PK雙饗卡APP點購紙包飯麵類或獨享披薩，像是筆管麵、松露飯與和風章魚燒個人披薩等，加一元直接爽吃BBQ烤雞等副食4選1囉，直接吃起來了！

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