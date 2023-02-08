真的要掰掰了！ 超人氣吃到飽「饗食天堂大直店」宣布2/28熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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真的要掰掰了！ 台北市超人氣buffet吃到飽餐廳「饗食天堂」今(8日)晚間於粉絲專頁公告，「饗食天堂大直店」將營業至2/28，並邀請喜愛buffet吃到飽的朋友，自3月起可至台北的其他3分店用餐，正式下台一鞠躬！

圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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其實自2022年底就已有消息傳出，內湖的家樂福大直店因租約到期，已於去年12月底熄燈，在同棟建築的餐飲業者，包括饗食天堂、大食代等餐廳，最晚於2023年3月前就需要全數搬離。饗食天堂自助美饌臉書粉專於今日公告，感謝大家長期以來對大直店的支持，饗食天堂大直店將營業至2023/2/28，3/1起可前往鄰近的其他台北分店(信義店、京站店、新北板橋店)享用美食。

「饗食天堂」因菜色多樣，供顧客自由選擇餐點，因而深受許多老饕喜愛，甚至曾有網友好奇詢問「北部饗食天堂要吃哪一間？」，其中就以「大直店」呼聲最高！今晚官方正式公告於2/28結束營業，引發網友不捨紛紛留言「心中饗食裡面第一名」、「辛苦了，我真的很愛大直店」、「大直品質超好欸，怎麼可以⋯」。

圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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「饗食天堂 自助美饌」大台北分店資訊

★台北信義店
台北市信義區松壽路12號6樓(ATT 4 FUN百貨6F)
02-7737-5889

★台北京站店
台北市大同區承德路一段1號4樓(Q square 京站時尚廣場4F)
02-6617-1168

★新北板橋店
新北市板橋區中山路一段152號12樓(FE21遠東百貨板橋店12F)
02-2952-8986

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