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2023內湖草莓季來囉！20家農園享受各式美食飲料，加好友再抽500元折價抵用券

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖左與右上／台北市產業局提供 圖右下／2023內湖草莓季官網
圖左與右上／台北市產業局提供 圖右下／2023內湖草莓季官網

2023年內湖草莓季來囉，快來採草莓，即日起至五月是台灣草莓季，20家草莓農園採不完，還有各式草莓美食，披薩鬆餅與香腸等統統都有，快來看看吧。

圖／2023內湖草莓季官網
圖／2023內湖草莓季官網

內湖草莓季是台灣每年新鮮草莓最豐收的時節，主要分佈於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等3處，總共有超過20家農園，且隨著農園科技日益更新，現在多採用溫室高架栽種，即使下雨也能採收喔！

圖／台北市產業局提供
圖／台北市產業局提供

圖／台北市產業局提供
圖／台北市產業局提供

不僅如此，不少草莓園也推出各式「莓好時光」美食與飲品，包含草莓披薩、草莓鬆餅、草莓香腸與草莓冰淇淋等，現在還有DIY手做活動，好吃又好玩。

圖／台北市產業局提供
圖／台北市產業局提供

為了推廣草莓，現在只要加入「內湖草莓季LINE官方好友」就能參加抽抽樂，最高享有500元折價抵用券，其他還有100與200元等。最後，只要於內湖指定草莓園消費滿400元，就送一份草莓冰淇淋，把握機會限量兌換囉。更多20家農園地址與相關資訊請上「2023內湖草莓季官網」。

圖／2023內湖草莓季官網
圖／2023內湖草莓季官網

官網：www.neihu-strawberry.com.tw

圖／2023內湖草莓季官網
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