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高雄人嗨爆！釜山航空「高雄-釜山」將復航，夏季航班表出爐

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／釜山航空台灣臉書
圖／釜山航空台灣臉書

高雄飛釜山復航！釜山航空於今(7)日在臉書發出「高雄-釜山」復航的好消息，將自3/29起恢復「高雄-釜山」航線，恰好正值韓國櫻花季，行李箱拿出來，準備出發釜山吃美食、賞櫻花啦！

圖／摘自釜山航空台灣臉書
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圖／釜山航空台灣臉書
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圖／釜山航空台灣臉書
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高雄人歡呼！釜山航空將於3/29起復航「高雄-釜山」航線，夏季航班表也已出爐，每週三、四、六、日共4航班。先前便有不少網友敲碗高雄出發的航程能快快復航，現在終於實現啦！又剛好碰上櫻花季，讓許多人好心動。而復航好消息發出後，就有網友留言「高雄終於回來了」、「釜山開飛了」、「終於等到」等驚喜反應。

圖／釜山航空台灣臉書
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釜山 櫻花季 航空 航線 賞櫻

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