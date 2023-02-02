觀光客不知道來這玩！首爾「龍山區」2天1夜，漢南洞必逛小店、龍山公園、梨泰院解放村一次看

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-11-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Yongsan park、oeat、Royal Mansion Hannam。

最近越來越多人來首爾旅遊，以往說到首爾，大家應該都想到明洞、弘大、東大門吧？除了這些旅遊書常看到的景點外，在首爾也有很多外國旅客比較少聽到的旅遊區域，像是今天要介紹的「首爾龍山區」，包含近年來在社群媒體上很紅的漢南洞、梨泰院、龍山公園等，這篇遊記就來向大家介紹龍山區兩天一夜可以玩什麼吧！

第 1 天

Yongsan park | 2 小時

「龍山公園」是首爾近年來的熱門打卡景點，原本是美軍駐地，現在已經開放給一般民眾參觀了！裡面的紅磚建築是美軍宿舍，任何季節來旅遊都非常適合，尤其是秋天，公園內的楓葉轉紅，和紅磚建築相呼應，隨手一拍就超美！在這裡很有美式氛圍，感受到濃濃的異國風情。

🌳龍山公園 (용산공원)

時間：9:00 - 18:00(星期一公休)

交通方法：近地鐵西冰庫站 1號出口

oeat | 2 小時

這次去解放村的咖啡廳Oeat，最著名的就是它的甜點Croffle可頌鬆餅，近年在韓國流行把可頌麵團用鬆餅機烘烤，因此命名為Croffle=croissant(可頌)+waffle(鬆餅)，中文又叫做「可朗芙」，口感酥脆特別，會讓人一口接一口！

咖啡廳的頂樓看出去的風景優美，可以看到首爾代表性的地標「南山塔」，邊喝咖啡，邊欣賞風景，讓人放鬆身心。

☕️Oeat (오잇)

時間：每天12:00 - 22:00

網站：https://www.instagram.com/oeat.seoul/?hl=zh-tw

Royal Mansion Hannam | 2 小時

Royal Mansion是一家以Pizza聞名的義大利餐廳，義大利麵和沙拉等也都非常美味，餐廳整體感覺像是一家豪華的家庭餐廳，很適合朋友或家庭聚會。

🍕Royal Mansion Hannam(로얄 맨션)

時間：每天11:30 - 22:00

電話：02-792-2655

ibis Styles Ambassador Seoul Yongsan | 17 小時

晚上的住宿是一家充滿活力的首爾龍山IBIS尚品大使酒店，就位於首爾市中心龍山車站旁，距離汝矣島金融區只有 10 分鐘路程，從酒店可以通往首爾地鐵、火車鐵路、KTX等，交通線路選擇多樣，十分便利。

IBIS Style是法國雅高集團旗下的經濟型酒店品牌，以往都是簡約房型，但在龍山區這間IBIS Style比傳統IBIS客房稍寬敞些，房間風格明亮而有設計感，可欣賞首爾市和漢江的壯麗美景，酒店內還有免費的健身房及三溫暖。

在此區域SEOUL DRAGON CITY 共有三間飯店組成，都是雅高集團旗下酒店，其中一棟就是IBIS Style，從酒店可直通位於兩座塔之間的獨一無二的娛樂中心以及韓國酒店最大的會議場所。

🏨首爾龍山宜必思尚品大使酒店IBIS Style

Check in：15:00 、Check out：12:00

電話：+82 2-2223-7503

網站：https://all.accor.com/hotel/9469/index.zh.shtml?dateIn=2022-12-22&nights=2&compositions=2&stayplus=false&snu=false#origin=accor

第 2 天

ibis Styles Ambassador Seoul Yongsan | 1 小時

IBIS Style酒店早餐根本可以媲美星級酒店的自助式Buffet，餐點種類非常豐富，有中式、西式、韓式可以自由選擇，用餐的座位也很有設計感，且空間乾淨又舒服。

🍳酒店早餐-宜必思尚品大使酒店IBIS Style

National Museum of Korea | 2 小時

國立中央博物館位於龍山公園旁，館內收藏高達42萬件珍稀文物，涵蓋考古、歷史及美術等多個領域。在這裡除了觀覽文物外，還有一個重要的點，就是博物館外面超大的觀景設計，可以在這裡直接看到首爾的地標「南山首爾塔」，來這裡即使沒有進去館內參觀，在外面拍照欣賞美景，也非常值得！

📚首爾國立中央博物館(국립중앙박물관)

時間：每天10:00 - 18:00

電話：02-2077-9000

마리떼프랑소와저버 한남점 | 1 小時

Marithe francois girbaud 是法國設計師品牌，以販售服飾為主，是韓國女星Jennie、俞利等都愛的設計師品牌，想要穿Black Pink Jennie同款就不能錯過這家店！

🧥Marithe Francois Girbaud

時間：每天11:30 - 21:00

電話：0507-1485-2640

Nonfiction | 1 小時

Nonfiction是木質調香氣為主軸的韓系香氛品牌，主打無性別中性香，不管是男生、女生都能使用，味道都是讓人感到舒壓的香氣，裡面賣了各種尺寸的蠟燭及香氛，很適合放在家裡，它的外包裝都走一貫的清冷淡雅風格，設計簡單卻相當有質感。

🕯️Nonfiction(논픽션)

時間：每天11:00 - 20:30

電話：02-790-4097

網站：https://nonfiction.kr/

Baked Bagel by Berlin | 1 小時

Baked Bagel by Berlin 貝果店又稱「BBB貝果店」是漢南洞一家改造原有三層住宅的咖啡廳，主要販售德式烤貝果和咖啡，他們的貝果非常有嚼勁，熱熱吃特別美味。內部的裝潢相當復古，彷彿來到歐式鄉村，整個餐廳圍繞著吉祥物熊的設計，每一層樓都有獨特的佈置。

🥯Baked Bagel by Berlin

時間：每天10:00 - 21:00

電話：0507-1331-5466

網站：https://instagram.com/bbb_hannam?igshid=MWI4MTIyMDE=

Osteria orzo | 2 小時

Osteria Orzo是一家連續3年登上米其林五星指南的餐廳，因此也必須提前預訂，我們點了松露義大利麵及香辣蟹肉燉飯，份量都是小而精緻，義大利麵是用新鮮的生麵條製作而成的；生蛋黃與香辣蟹肉燉飯拌在一起吃堪稱完美，米粒的口感略微鬆脆沒有散開，蟹醬在舌尖的辣味也很完美，非常推薦大家來這間餐廳！

🍝Osteria Orzo (오스테리아오르조)

時間：每天12:00 - 22:00

電話：010-6361-0801

網站：https://instagram.com/osteriaorzo?igshid=MWI4MTIyMDE=

以上就是首爾龍山區的景點及時尚品牌介紹，大家可以嘗試看看與以往不一樣的首爾旅遊，快點筆記起來吧！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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