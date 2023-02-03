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兔兔哭了！貢茶7日限定「胡蘿蔔奶茶、胡蘿蔔蛋糕冰沙」韓網超愛：拜託賣久一點

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／貢茶大田老隱店IG
圖／貢茶大田老隱店IG

跟兔兔搶胡蘿蔔！韓國貢茶在1月底推出迎接兔年限定菜單「胡蘿蔔奶茶」及「胡蘿蔔蛋糕冰沙」，光是品名就很特別，讓人不禁開始想像它的滋味。然而，胡蘿蔔系列竟廣受韓國人喜愛，更有不少韓國網友留言要求「拜託賣久一點」！究竟胡蘿蔔加入飲品後是什麼味道呢？

韓國貢茶為迎兔年推出限定菜單「胡蘿蔔奶茶」及「胡蘿蔔蛋糕冰沙」。圖／韓國貢茶IG
韓國貢茶為迎兔年推出限定菜單「胡蘿蔔奶茶」及「胡蘿蔔蛋糕冰沙」。圖／韓國貢茶IG

歡迎兔年，韓國貢茶推出了限定菜單「胡蘿蔔奶茶」及「胡蘿蔔蛋糕冰沙」，「胡蘿蔔奶茶」選用濟州產的胡蘿蔔搭配清香茉莉綠茶，而「胡蘿蔔蛋糕冰沙」則將胡蘿蔔蛋糕變身飲料，加上酥脆微鹹的配料，鹹甜不膩口。許多韓國網友喝過都大讚，甚至希望能夠賣久一點，因這兩款胡蘿蔔飲品僅供應一週，讓不少人直呼「好可惜」、「只賣一週好過分」。

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