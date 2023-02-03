兔兔哭了！貢茶7日限定「胡蘿蔔奶茶、胡蘿蔔蛋糕冰沙」韓網超愛：拜託賣久一點

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 德壽宮、열린송현 녹지광장、경춘자의라면땡기는날。 首爾這個現代和傳統建築共榮的城市，是我最喜歡的魅力之一，更尤其是景福宮、北村、仁寺洞一帶是我在首爾最喜歡的地區，所以這次安排了一趟古宮歷史文化主題旅行，一口氣直接看完除了景福宮之外，其他首爾著名的幾個古宮，因為景福宮實在是去了太多次了，相信來過韓國人的也是吧！所以安排了其他也很值得去走走的古宮，搭配一些額外的小確幸，分享給大家🤩

2023-01-10 09:00