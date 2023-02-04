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超過100攤好好逛！ 「水水市集X台灣燈會」文青必玩 賞萌巨兔3D箱、打卡嚐美食逛到翻

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／水水市集提供
圖／水水市集提供

越夜越美麗的台灣燈會登場！2023最吸引民眾眼球的3D立體影像裝置落腳在臺北松菸文創園區，巨大的兔子禮物箱，將把每個人許下的願望再化為紙箱物件傳遞到每個人身邊。不只好玩也有好吃，由水水生活帶來「2023水水元宵市集」，在松山文創園區二號倉庫和三號倉庫舉行，現場超過100個文創攤位，讓人吃喝玩樂統統逛到翻！

圖／水水市集提供
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水水元宵市集網羅中式、西式、日式、原民、東南亞等各國美食攤位，各國美食齊聚台灣元宵慶典，有各式各樣的獨創特色料理，例如「PATO日式行動台所」透過日本餐車的形式，帶來日本居酒屋的飲食文化與歡樂氣氛；來自馬來西亞的「星馬快餐」則是提供最道地的大馬料理美味，更有台灣道地小吃，讓民眾逛燈會同時也能滿足味蕾。

圖／水水市集提供
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另一大看點，就是手作職人匠心獨具創作，每一個手作攤位皆以手工、原創設計作為標榜，成為新興台灣設計師們展售的舞台，如擁有飾品界10年經驗的「JudyJudy」，專精於男士相關配件的「巴特先生 BUTTONSHOP」，熱愛水晶加工成獨特創意飾品的「Eileen」等。

圖／水水市集提供
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「2023水水元宵市集」即日起至2/19，在松菸二號倉庫和三號倉庫舉行，現場超過100個文創攤位搭配燈會祭典，現場更有詢問度超高的「台灣燈會限定的兔耳燈」，讓逛燈會時能更有氣氛！

圖／水水市集提供
圖／水水市集提供

2023水水元宵市集

時間：2/1（三）至2/19（日）每日14：00～21：00

地點：台北市信義區光復南路133號 （松山文創園區二號倉庫 & 三號倉庫於2/10起開始營運）

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