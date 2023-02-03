情人節「寒居酒店」助攻愛情！住就送雙人電影票，還有限量「心型草莓塔」必吃

寒居酒店「愛情靈藥」發威！助攻情人節推出情人節限定造型蛋糕、浪漫晚宴以及住房優惠，包含入住即送院線電影票與舒眠香氛乙組，再爽吃翌日風格早餐！

圖／寒居酒店提供

2月6日至2月14日寒居酒店旗下「BeGood烘焙坊」限量推出超萌四吋心型「草莓開心果塔」每個520元，採用杏仁餡與草莓作為塔底，加上滿滿開心果乳酪卡士達與新鮮草莓，超有浪漫氛圍。

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至於2月11日至2月14日的晚餐時段更推出「BeGood情人節限定套餐」每位3,680元（服務費10%另計）選擇指定套餐馬上送「美顏聖品膠原蛋白禮盒一組」，開胃前能爽吃生蠔、奶油九層塔與洋芋等「重頭戲料理」；主菜則是「炭烤菲力、綠扁豆、西班牙臘腸、紅酒醬」，改版自店內經典人氣菜色，嚴選澳洲菲力牛排，並加以西班牙國寶Josper烤箱烤製，能鎖住粉嫩軟彈的牛肉與肉汁，吃起來鮮甜美味。其他還有巨峰葡萄與櫻桃慕斯、玫瑰果凝與仙人掌冰沙等。

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最後的主角則是情人節住房優惠，即日起至3月30日「天天情人節」住房專案，入住就能獲得雙人院線電影票與寒居酒店舒眠香氛一組，不僅如此，翌日爽吃風格早餐，每晚每房只要4,999元（服務費及稅15.5%另計）集結。更多消息請上官網查詢。

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