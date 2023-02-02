麻辣鍋變手搖飲！ Mr.Wish x 這一鍋聯名推「辣辣檸檬綠、辣芝芝烏龍」 還可加10元辣過癮

麻辣鍋口味的手搖飲，你喝過嗎？ 人氣手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家與這一鍋皇室秘藏鍋物，強勢聯名推出「辣系列」新飲品，以秘製辣椒粉調製「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」，加價還可以挑戰「加辣」版本，嗜辣者快來挑戰看看！

Mr.Wish「辣辣檸檬綠」(售價65元)，以清爽解膩的檸檬綠茶加上這一鍋皇室秘藏鍋物獨家研發的秘製的辣椒粉提味，前韻能感受到燈籠椒及麻辣的香氣，尾韻則有一點鹹香辣感，再搭配檸檬的甜酸，讓人忍不住一口接一口！

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish「辣芝芝烏龍」(售價75元)，基底是Mr.Wish淺焙的小焙烏龍，綿密芝士奶蓋撒上這一鍋皇室秘藏鍋物獨家研發的秘製辣椒粉及燈籠椒，辣芝芝細緻風味鹹香感十足，與充滿底蘊的小焙烏龍融合得恰到好處，喜歡鹹味奶蓋的手搖控超推薦。

圖／Mr.Wish提供

聯名期間才喝得到的Mr.Wish辣系列飲品「辣辣檸檬綠」與「辣芝芝烏龍」手搖飲，讓人意外上癮，推薦給喜歡喝辣的手搖控們，加價10元還可以挑戰「加辣」版本！另外，凡至Mr.Wish門市消費滿200元，立即贈價值600元聯名的優惠券，包含這一鍋皇室秘藏鍋物的肉品兌換券以及Mr.Wish的人氣商品現金折價券等，數量有限，贈完為止。

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得恰到好處！