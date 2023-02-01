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草莓霜淇淋回歸！GODIVA「草莓霜淇淋、草莓奶昔」這天起限量販售，開賣門市、資訊1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA草莓季來啦！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA搶在情人節前夕推出限量草莓系列，將粉色酸甜滋味融入大家最愛的霜淇淋及奶昔中，搭配GODIVA巧克力的濃郁香甜，錯過這次就要再等一年囉！

「草莓巧克力霜淇淋」以GODIVA白巧克力為基底製成的草莓霜淇淋，搭配草莓顆粒、草莓粉，一次嚐到多重草莓風味。圖／GODIVA提供
「草莓巧克力霜淇淋」以GODIVA白巧克力為基底製成的草莓霜淇淋，搭配草莓顆粒、草莓粉，一次嚐到多重草莓風味。圖／GODIVA提供

「草莓奶昔」以香醇白巧克力奶昔為基底，加入酸甜草莓，看來夢幻又甜蜜。圖／GODIVA提供
「草莓奶昔」以香醇白巧克力奶昔為基底，加入酸甜草莓，看來夢幻又甜蜜。圖／GODIVA提供

GODIVA草莓系列將自2/3起限量販售，推出草莓巧克力霜淇淋、草莓霜淇淋及草莓奶昔3種誘人甜點，霜淇淋部分以GODIVA白巧克力為基底製成草莓霜淇淋，不僅味道香濃，外型粉嫩粉嫩超夢幻，配上甜筒邊緣的乾燥草莓粒與灑上帶有果香的草莓粉，多重草莓風味讓人欲罷不能。

草莓霜淇淋。圖／GODIVA提供
草莓霜淇淋。圖／GODIVA提供

草莓巧克力霜淇淋。圖／GODIVA提供
草莓巧克力霜淇淋。圖／GODIVA提供

而草莓奶昔則用香醇白巧克力奶昔打底，加入酸甜草莓，喝起來清新爽口，草莓清香配著白巧克力奶昔的奶香，再以白色鮮奶油、草莓粉及草莓顆粒點綴，光是看著都讓人流口水啦！

草莓奶昔。圖／GODIVA提供
草莓奶昔。圖／GODIVA提供

GODIVA草莓系列販售資訊

販售期間：2/3起限量販售

價格：草莓巧克力霜淇淋、草莓霜淇淋220元/支；草莓奶昔220元/杯

販售門市：

·草莓霜淇淋及草莓奶昔皆販售

台北－微風本館、遠百信義A13、新光三越A8、SOGO天母、板橋大遠百、微風南京、林口三井、京站

桃園－華泰名品城、台茂

新竹－新竹巨城、竹北遠百

台中－台中新光、台中大遠百

台南－西門三越、南紡購物中心、台南三井

高雄－SKM Park、義享天地

·僅販售草莓霜淇淋

台北－SOGO復興

高雄－高雄漢神、漢神巨蛋

GODIVA草莓系列將自2023/2/3起限量販售。圖／GODIVA提供
GODIVA草莓系列將自2023/2/3起限量販售。圖／GODIVA提供

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