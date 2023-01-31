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不出國也買得到！「延世大學調味乳」4種風味超萌上架，「這裡」買再省20元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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延世大學調味乳這裡買！近日，有眼尖的網友及部落客發現「延世大學保久調味乳」悄悄在7-11上架。「延世大學保久調味乳」連續5年蟬聯牛乳品牌大賞，加上可愛繪本「卡斯柏和麗莎」的可愛包裝，小小一罐喝起來無負擔，還有哈密瓜、巧克力、草莓、香蕉等多種口味，每瓶都順口好喝，也很適合下午配點心。

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圖／IG@sunfriend_mouth
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7-11、寶雅都買得到！目前在台可買到的「延世大學保久調味乳」有哈密瓜、巧克力、草莓、香蕉等4種風味，除了哈密瓜風味為7-11獨賣外，巧克力、草莓、香蕉風味都能在寶雅一次購入。即日起至2/7，7-11推出第二件5折的優惠，一瓶售價49元。

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寶雅更便宜！寶雅架上有巧克力、草莓、香蕉3種風味，一瓶只要29元，整整便宜了20元，非常值得一次囤起來！「延世大學保久調味乳」不分口味都沒有化學味，濃郁順口讓人一不小心就喝完一瓶，可以多買幾瓶存著喝喔！

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延世大學保久調味乳販售資訊

·哈密瓜風味

販售點：全台7-11

售價：49元/瓶，即日起至2/7第二件5折

·巧克力、草莓、香蕉風味

販售點：全台寶雅

售價：29元/瓶

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