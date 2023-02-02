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紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

10點開放搶優惠票 台灣虎航飛日韓12個人氣航點

10點開搶！台灣虎航「飛日韓1,499元起」，直飛日韓12個人氣航點

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

日韓統統隨你選！台灣虎航年後第一波優惠機票將開賣，日本、韓國多地都在活動範圍內，像是東京、福岡、名古屋、大阪、沖繩、首爾、釜山、濟州等多達12個地方，大家最愛的地方都有，單程1,499元起。快看行事曆，手刀搶票啦！

圖／台灣虎航臉書
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台灣虎航年後第一波！虎航推出「PAYDAY發薪日」飛日韓單程統統1,499元起的優惠，機票自2/2早上10點起開搶，東京、福岡、名古屋、大阪、沖繩、仙台、岡山、茨城、首爾、釜山、濟州、大邱等人氣航點統統任選。準時動動手指、搶購超值優惠機票，預約2023年的下一個海外行程吧～

圖／台灣虎航臉書
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圖／台灣虎航臉書
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台灣虎航「PAYDAY發薪日」優惠機票活動資訊

活動內容：日本/韓國單程TWD1,499起（含東京成田、東京羽田、福岡、名古屋、大阪、沖繩、仙台、岡山、茨城、首爾仁川、釜山、濟州、大邱；限購來回程機票）

促銷期間：2023/2/2 10:00-2023/2/3 23:59

搭乘期間：2023/6/1-2023/10/28

台灣虎航官網

圖／台灣虎航臉書
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