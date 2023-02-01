史上最大規模「2023台灣燈會」要來了！3大展區搶先試燈快看

「2023台灣燈會」終於來了！23年後再次回台北舉辦格外盛大，除了2月1日搶先試燈3大展區燈外，1主燈、4大展區與6座副燈其位置也正式曝光了，快一起來看看！

圖／台灣燈會官網提供

台灣燈會今年以「光源台北」為主題，希望打造「城市型燈會」，所以燈展區可說是大規模遍及台北市，從信義區、松菸誠品再到國父紀念館，再串連台北12個行政區，預計將展出超過300件作品，號稱史上最大規模也不為過。

圖／旅遊美食作者萊點特別拍攝

其中4大展區中的「光、源、未來」3大區現在確定2月1日搶先試點燈，民眾可以及早體驗燈會之美。而首推的一定是「中央展區」也就是主燈區，主要把現代燈光科技以台灣晶圓產業為靈感，並融合傳統花燈藝術與金曲製作人陳建騏創作主題曲，並正式命名為「玉兔壯彩」，邀請國際藝術家Akibo打造，概念取自獨步全球的台灣晶圓產業，運用多項數位科技特效，搭配金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，2月5日起每晚6點開始，每半小時將展演一次，真的不能錯過。

圖／台灣燈會官網提供

另外美拍打卡首推「光展區」位於忠孝復興與國父紀念館的多款裝置藝術，像是SOGO復興館的「未來·穿梭·兔子洞」，超高12米兔子造型，隨便拍都好看。其他還有彩虹教堂與光兔現蹤等都已經引起不少的討論話題。

圖／台灣燈會官網提供

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除此之外，位在松山文創園區的「源展區」，預計也將展出20件以上的原住民燈飾，像是高達15公尺的「和祖靈對話的路徑」，360度無暇角度呈現超美，搭配主題音樂的「聲光表演劇場」超震撼，即日起至2月19 日的17點15分到21點45分，每半小時展演1次。還有必看的「臺北兔給樂」由藝術家團隊必應創造 x Bito共同打造「體感互動」大型裝置燈。

圖／台灣燈會官網提供

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當然最後也不能錯過不夜城的「未來展區」，主要位於信義商業區，主打AR技術「光之輪」徒步區與環繞的燈飾，再搭配台北101（34樓至90樓連續不間斷的LED網燈），強調大面積的數位顯像載體結合建築，更以台北101及藝術家賴雨農共創的燈會限定角色「T2」為展演亮點。真的拍不完，快揪團一起夜晚點亮台北。更多資訊請上台灣燈會官方網站。

圖／台灣燈會官網提供

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官網：https://tw-light.taipei

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