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日式豬排三明治買一送一！敲碗成功「邁泉豬排」京站店2／2開幕，人氣品項買一送一、銅板價帶走質感帆布袋

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／邁泉豬排臉書
圖／邁泉豬排臉書

豬排三明治買一送一！日本超人氣炸豬排專門店「邁泉豬排」京站店將於明(2)日盛大開幕，同步推出超值限量優惠「腰內豬排三明治買一送一」，還有質感帆布袋加價購活動，讓你從二月的開始就能享優惠吃飽飽。

圖／邁泉豬排臉書
圖／邁泉豬排臉書

圖／邁泉豬排臉書
圖／邁泉豬排臉書

「邁泉豬排」京站店將於2/2正式開幕，並於開幕當日及2/3推出連兩天的「腰內豬排三明治(售價90元)買一送一」，每日限量50份，老饕們可別錯過囉！不僅如此，邁泉豬排也將自2/7至2/10推出超值加價購，消費滿499元＋39元即可帶走全台限量20組的「邁泉豬排質感帆布袋」，銅板價把品牌帆布袋帶回家。此外，同樣位於京站B3的「胡椒廚房」於即日起至3/31推出新春限定新品「起司布朗牛肉、起司布朗雞排」，提供饕客們更多的選擇。

邁泉豬排京站店於2/2、2/3推出「腰內豬排三明治買一送一」。圖／邁泉豬排臉書
邁泉豬排京站店於2/2、2/3推出「腰內豬排三明治買一送一」。圖／邁泉豬排臉書

「胡椒廚房」即日起至3/31推出新春限定新品「起司布朗牛肉、起司布朗雞排」。圖／Qsquare 京站時尚廣場臉書
「胡椒廚房」即日起至3/31推出新春限定新品「起司布朗牛肉、起司布朗雞排」。圖／Qsquare 京站時尚廣場臉書

MAiSEN邁泉豬排 台北京站店

地址：台北市大同區承德路一段1號B3

營業時間：週日至四11:00-21:30、週五六11:00-22:00

圖／邁泉豬排臉書
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