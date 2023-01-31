老街都一樣？ 好奇「全台最頂老街」在哪，眾人推爆「北、中這2地」

連假剛結束，春節出遊不少人首選到老街逛街、吃東西。一名網友在PTT發文表示，自己在春節期間逛了幾個老街，感覺賣的、吃的、喝的、用的都跟現代差不多，除了建築物以外，全台老街好像也都差不多，因此好奇提問「全台最頂的老街在哪？」。

圖／翻攝自PTT

對此，許多網友紛紛回應，「安平老街啊，全台第一街耶」、「迪化街的老街味也不錯」、「三峽的建物也還可以」、「台南神農街那邊吧」、「西螺老街不到頂，不過算有特色還不錯」、「偷渡水里，仍保有舊時代的繁華痕跡」、「大稻埕是唯一還有延續實用用途的吧，其他都是觀光用」。

眾人力推的北部最頂老街是「九份老街」，新北市的九份老街以蜿蜒小巷、歷史建築和豐富文化，造就九份老街獨特的氛圍，來到九份可一邊品嘗香甜可口的芋圓，一邊眺望北海岸風光。網友們熱烈分享「九份老街的景觀我覺得是最頂的」、「九份吧，至少不只街景特殊，風景也不錯」、「九份最頂，但請坐車去，開車去只會找氣」。

九份老街是台灣知名的景點。圖／聯合報系資料照片

而不少人支持「鹿港老街」為中部最頂，鹿港老街擁有全台保存最完整的閩式建築，從桂花巷、半邊井到丁家古厝，更可參拜靈驗無比的鹿港天后宮。網友們也分享「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」、「鹿港最古色古香」、「鹿港老街要逛老房子…然後吃包子」、「鹿港啦，去鳳珍餅舖就值得了」。

夜晚的鹿港老街。鹿港鎮公所／提供

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