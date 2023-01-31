羨慕嘉義人！「佐登妮絲城堡」每月嘉義日100元暢遊，歐風城堡、洋紅風鈴木、落羽松林一站式滿足

放完最長春節假期、馬上要面對補班日的你別憂鬱！今年還有六個連假在等著大家，加上手頭上的補休、特休等等，有機會獲得「請2休9」、「請3休9」超長連假，再搭配日本行事曆及植物花期來安排未來的旅行，想必可以成為上班時的心靈支柱！一起來看看～

2023-01-31 11:10