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羨慕嘉義人！「佐登妮絲城堡」每月嘉義日100元暢遊，歐風城堡、洋紅風鈴木、落羽松林一站式滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

每月打卡一次全台最大歐風城堡！佐登妮絲城堡自開幕以來吸引許多人前往打卡朝聖，體驗一秒到歐洲。而每月1日更是佐登妮絲城堡的「城堡嘉義日」，只要憑身分證明設籍嘉義，即可以100元超值優惠價入園，門票也含200元商品抵用券，明天就是2/1，手刀出發囉！

圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

圖／IG@beckhamhong66授權
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嘉義人福利！佐登妮絲城堡於每月1號推出「城堡嘉義日」，凡設籍嘉義並出示證明，入園只要100元(原價300元)，還附200元商品抵用劵。此外，園區內也有不輸櫻花的粉嫩洋紅風鈴木及浪漫克里斯松林，讓你一站式打卡。而最先迎來的便是2/1第一個嘉義日，佐登妮絲城堡邀請嘉義人「回嘉」感受城堡歐洲嘉年華！

圖／FB馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／FB馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

漫步克里斯松林。圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
漫步克里斯松林。圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

園區內的洋紅風鈴木。圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
園區內的洋紅風鈴木。圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：8:30-20:00

最後購票、入園時間：18:00

門價：一般入園全票300元（12歲以下免費入園；身心障礙出示證明及一位陪同者免費入園）

圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

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