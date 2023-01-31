放假的心撐住！2023連假請假攻略出爐 搭日本行事曆避開人潮看絕美藤花、紫陽花

放完最長春節假期、馬上要面對補班日的你別憂鬱！今年還有六個連假在等著大家，加上手頭上的補休、特休等等，有機會獲得「請2休9」、「請3休9」超長連假，再搭配日本行事曆及植物花期來安排未來的旅行，想必可以成為上班時的心靈支柱！一起來看看～

聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

228紀念日 請3休9

第一個連假將在2/25到2/28登場，不過根據日本櫻花開花預測，可能趕不上最早的櫻花開花時間(東京3/22)，建議大家可以留在國內走走，感受台灣各地已經盛開的櫻花風情；如果真的想出國，只要請3/1、3/2、3/3就可以飛韓國爆買；而3/3是日本的女兒節，也可以帶家中的小女孩到日本看精緻的女兒節人偶、祈求女孩們健康長大。

兒童節、清明節 請2休9

今年兒童節＋清明節連假為4/1到4/5，可以請4/6、4/7兩天，再加上週末4/8、4/9兩天，可以直接放9天假！這個時期正逢日本各種櫻花接連盛開，除了隨處可見的櫻花外，可以注意「大阪造幣局」何時開放，可以在限定的日期裡一次看到上百種各色櫻花，非常值得大家衝一波！

圖／中央社 徐郁淳

勞動節 請4休9

專屬於勞工朋友的「五一勞動節」剛好為星期一，不需要補班就有4/29～5/1的3天連假，可以來趟放鬆的小旅行；也可以請5/2、5/3、5/4、5/5總共4天，直接休9天連假到日本賞藤花，不過若是要這時飛日本可要注意，因為日本也正在放「黃金週」連假，可能需要跟日本人搶國內住宿，房間可能比較難訂、價錢也會比較高。

端午節 請3休8

端午節的連假為6/22～6/25，可以多加6/19～6/21特休3天飛出國玩！這時間在日本剛好有繡球花(紫陽花)可賞，不過也正值梅雨季，要安排日本行的話需做好雨備，以免掃了遊興唷！

中秋節 請4休8

今年的中秋連假為9/29～10/01，只有3天假期，如果再請9/25～9/28特休4天就有8天的假期，不過今年日本的「秋分」在9/23，京都有「晴明祭」活動，想參加祭典的話需要提前規畫，換個角度想，不用跟著人潮擠著出國也不錯！另外除了賞楓之外，也有彼岸花(曼珠沙華)可以欣賞。

國慶日 請3休9

今年最後一個連假為國慶連假的10/7～10/10。如果中秋節連假已經飛出國，這四天的假期則可以留在氣溫已漸漸涼爽的南部、東部來趟國旅。

圖／桃園機場公司提供

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