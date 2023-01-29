7天免費玩樂園！「這區」民眾玩九族免錢，暢玩設施、賞櫻一次收

免費玩樂園！九族文化村推出設籍指定區域之民眾可憑證件免費入園的活動，即日起至2/4整整7天，不僅能快樂放開玩，還能順帶賞櫻花，去一次就超值，活動期間天天報到也不傷荷包。 即日起至2/4，九族文化

2023-01-29 15:30