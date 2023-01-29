7天免費玩樂園！「這區」民眾玩九族免錢，暢玩設施、賞櫻一次收
免費玩樂園！九族文化村推出設籍指定區域之民眾可憑證件免費入園的活動，即日起至2/4整整7天，不僅能快樂放開玩，還能順帶賞櫻花，去一次就超值，活動期間天天報到也不傷荷包。
即日起至2/4，九族文化村提供設籍「魚池鄉」的民眾憑證件可免費入園的好康，除了園區設施玩好玩滿外，還能欣賞逐漸盛開的美麗櫻花群，搶先感受春天到來的氣息。而非魚池鄉民眾也有慶元宵優惠價，自1/30起至2/5，每人只要750元，加碼再送日月潭纜車入園當天不限次搭乘體驗。
此外，六福村也於即日起至2/5推出凡任職於桃園市、新竹市、新竹縣公司行號者，出示公司名片及本人有照證件，即可享有550元優惠票價(原價1,199元)；另有年度優惠，當月壽星或生肖屬兔於現場購票，可享六福村主題遊樂園門票半價優惠。
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