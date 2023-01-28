2023開工優惠必收！ 30家「超商手搖&速餐餐飲」吃一波 咖啡飲料、漢堡烤雞、冰淇淋統統有

農曆春節連假到尾聲，讓大家開工不憂鬱，udn小編為各位整理了「2023開工優惠懶人包」，喜愛超商或連鎖咖啡，必不能錯過7-ELEVEN買8送8、OKmart美式/拿鐵買6送6、星巴克買1送1等，cama café、閃電咖啡、85℃、可不可、COMEBUY、康青龍等皆有優惠，還有肯德基5大熱門買1送1、漢堡王3入399元、21世紀烤雞還推第2件半價、COLD STONE第二杯50元，大家快收好開工優惠吃喝一波！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN開工咖啡優惠自即日起至2/7推出CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡(CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外)。即日起至2/6，OPEN POINT行動隨時取享每日限量加碼活動CITY CAFE濃萃美式咖啡買8送8、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買5送2。另有CITY系列飲品168元優惠案型，包含CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡)任選4杯開工優惠特價168元。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家便利商店自即日起至1/30推開工咖啡優惠，活動期間只要使用全盈+PAY支付，即可享有經典美式(特大杯，冰熱不限)、經典拿鐵(特大杯，冰熱不限)買一送一優惠。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富自1/30至2/1推出限時3天的Hi Café系列指定組合優惠活動，原價45元的大杯美式或原價55元的大杯拿鐵等夯品，選購2杯同品項限時優惠價60元(不限冰熱)，最多直接現省50元。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart於1/30推出「六六大順」開工日限定優惠，大杯莊園級美式／拿鐵，包含濃厚美式/拿鐵，享同品項「買6杯送6杯」；OKmart專屬APP的OKmall也同步推出大杯莊園級美式／拿鐵同品項「買6杯送6杯」，再送666點OK Point。

圖／OKmart提供

●星巴克

星巴克於1/30開工日限定「買一送一」，活動當天門市開店至晚間20:00，購買兩杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

●全聯OFF COFFEE

全聯OFF COFFEE推1/29起至2/7門市的美式和拿鐵，不限冷熱同品項可享買一送一優惠！此外PXGo!全聯線上購則有美式、拿鐵通通買30杯送30杯優惠，最高現省1050元。

圖／全聯提供

●85℃

85℃於1/30開工日推奶茶優惠，全台85℃大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶第二杯特價只要25元！

圖／85℃提供

●cama café

cama café於1/30起至2/1，祭出新春開工優惠活動，只要登入cama café APP，全會員皆可領取大杯經典拿鐵第2杯75折券2張、大杯經典黑咖啡第2杯75折券2張，另大咖會員獨享，加贈大杯以上蜂蜜燕麥拿鐵折10元券2張。

圖／cama café提供

●路易莎

路易莎全門市2波開工優惠，自1/30起至2/3，每日上午11點前選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠；自2/6日至2/8推出同品項同規格飲品寄5杯(為一組)享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

圖／路易莎提供

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至1/31，在MOS Order App「安心取溫馨送」祭出多重咖啡優惠，中杯卡布奇諾10杯或中杯拿鐵咖啡10杯享優惠價500元，澳式黑咖啡10杯享優惠價480元，摩斯馥樂白10杯享優惠價650元，另外還有冰紅茶買6送2優惠。

圖／摩斯提供

●閃電咖啡

閃電咖啡FLASH COFFEE即日起至1/29期間，推出11款熱賣飲品第二杯0元的優惠。

圖／FLASH COFFEE

●黑沃咖啡

黑沃咖啡自即日起至2/28，任選1款千層蛋糕搭配1款冬季限定飲品即可「現折10元」優惠。

黑沃冠軍拿鐵。圖／黑沃咖啡提供

●大苑子

大苑子於1/30起至2/1推出「指定飲品買一送一」優惠，活動期間只要購買金桔粒脆纖果、芭樂檸檬鮮果咖啡，即可享有買一送一優惠，每人每日各限購2組。

圖／大苑子

●喫茶小舖

喫茶小舖上班首週連續7天優惠，自1/30至2/5期間推出「桂花烏龍2杯50元」！

圖／喫茶小舖提供

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶與悠遊付聯手，自即日起至3/31，只要使用悠遊付單筆可享2%現金回饋，每月每戶回饋上限300元，周五.六.日更是加碼可享8%現金回饋！

●康青龍

康青龍人氣招牌「茉莉奶綠芋圓」推優惠，UberEats新用戶自即日起至2/7期間，只要透過UberEats訂購指定飲品「茉莉奶綠芋圓」，即可享買一送一優惠，最多單筆買5送5。

圖／康青龍提供

●COMEBUY

COMEBUY於2/1起推出至現場門市，皆享有現萃「冬片」折10元的優惠，喜歡品茶的人可把握優惠。

圖／COMEBUY提供

●鶴茶樓

鶴茶樓新春開工優惠於1/30當日祭出純茶買一送一優惠，活動限L杯，不限同品項(價低招待)，每人限購2組。

圖／鶴茶樓提供

●甲文青

甲文青自即日起至2/14推出好運刮刮樂活動，只要單筆消費滿200元就送一張刮刮卡、400元送兩張依此類推，其中最大獎項包含「IPHONE 14 128G」、以及「50元飲品週週免費喝半年（25週）、現金100元、甲文青8折優惠券」等獎項。

圖／甲文青提供

●珍煮丹

珍煮丹推出「迎兔年珍莓好」線上抽優惠，自1/14起每天都可以在珍煮丹官方LINE抽一張「2023好運籤」，有機會抽中草莓新品「草莓米大福、莓桂雪沙」單品85折，以及全單9折、不限品項單品折5元等優惠，可使用到2/28止。

圖／珍煮丹提供

●迷客夏

迷客夏搭配新品「甘蔗杯3Q」系列，即日起至1/31每天都能玩「好運兔U」新春好運刮刮樂LINE互動遊戲，有機會獲得最大獎「沖繩雙人來回機票」以及喝手搖杯「指定飲品折5元」等優惠。

圖／迷客夏提供

●龜記

「龜記茗品」與小北百貨福袋共同合作，即日起至3/28，買小北百貨的福袋不只能獲得「龜記5元折價券」，透過其中刮刮卡還有機會抽中「龜記飲品全品項買一送一」。

聯合報系資料照／龜記茗品提供

●蔦日子

蔦日子進駐台中三井Lalaport，新品大推蘋蘋覓冪紅、歌劇黑玫人、MINI版「蔦椪餅」，因應Lalaport開幕，即日起至1/31可享全品項相同商品第二件5折(其他分店1/30開工慶限定50組)。

圖／蔦日子提供

●先喝道

先喝道開工日開運優惠，1/30推出「金杯烏瓦厚奶茶」開運價2杯88元。

圖／先喝道FB

●鮮茶道

鮮茶道開工大吉於1/30推出新品「旺來椰奶西米露」買1送1，每次限購2組。

圖／鮮茶道FB

●肯德基

肯德基1/30起至2/4推出「開工優惠買1送1」，包含4塊上校雞塊、薯條(小)、玉米濃湯(大)、草苺起司冰淇淋大福、可樂(中)共5大熱門商品「買1送1」。

圖／肯德基提供

●漢堡王

漢堡王即日起至1/31止，推出新年限定漢堡組合3入好運價只要399元，加碼提供官網訂購限時獨家優惠碼，消費滿199元，輸碼BKSALE，送辣薯球(中)，消費滿399元，輸碼BK399，送洋蔥圈(中)。

●21世紀

21世紀推出「元氣開工」優惠方案，自1/30至2/7止，享有21香草烤半雞餐第二件半價優惠，只要383元(原價510元)即可享有兩份21香草烤半雞(附兩醬)與2杯中杯蜂蜜綠茶。

圖／21世紀提供

●COLD STONE

COLD STONE於1/30開工當天至「酷聖石冰淇淋直營門市」點購中杯以上含桶裝冰淇淋可享第二杯50元(脆餅除外；價低者為加購品項)，使用foodomo訂購也可同享優惠！

圖／COLD STONE提供

●青畑九號豆製所Lalaport

青畑九號豆製所搭上Lalaport開幕，即日起至1/31，至店購買全品項相同商品第二件5折的優惠。

圖／青畑九號豆製所提供

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