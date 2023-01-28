節省體力玩樂園！ 住宿推薦「環球影城東方飯店 」 步行1分鐘可抵達大阪環球影城

日本大阪環球影城自2001年開幕以來，就一直是日本最受歡迎的觀光景點之一，一整天玩下來非常需要體力，甚至有的人會選擇購買2日券連玩兩天。這時若能就近住在遊樂園附近，能節省許多交通移動的時間和體力——而2021年末新開幕的環球影城東方飯店，正是為此而生的旅宿之所。

從環球影城車站走到環球影城園區大門的路上，能見到各式各樣熱鬧有趣的店家。然而環球影城東方飯店並非在這路上的顯眼之所，而有點藏在稍微深處的位置，完美轉換了場所氣氛——相對於主題樂園活潑歡快的氛圍，作為休憩之所的飯店則走典雅、閑靜風格。香檳金色為主的大廳內部裝潢，加上以樹木意象做出的特別設計，並搭配綠色植栽點綴，讓整個空間中呈現出自然雅緻的風格，亦對應了環球影城東方飯店的主題概念「Charge from Nature（從大自然充電）」。

除此之外，從環球影城東方飯店所在的環球影城站，搭乘電車到其他大阪關西一帶的景點也非常便捷，即便一趟關西之旅全程入住，在行程規劃上也很方便。

環球影城東方飯店（オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ）

地址：大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-78

Check In/Check Out：15:00～ / ～11:00

電話：03-6630-3777

官方網站 | 預約住宿

環球影城東方飯店的房型多樣，且特別針對環球影城來客客群，如三五好友、親子家庭等，準備了相當多樣完備的房型設施。除了基本典雅的雙人床房，也有空間更大且可容納4～5人的升級版雙人房，若5～6人的團體，則有空間寬闊，並提供三張大雙人床的豪華三人房可選擇。這種房型，在有多個小朋友的家庭團體中特別有人氣。當然，若是6人以上的團體，則有可相互連通的升級版雙人房可選擇，最多可以入住8人。

房間內的基本設施完備，咖啡機、冰箱、空氣清淨機、加濕器等都有，旨在提供舒適的住宿環境。

玩主題樂園非常需要體力，所以一頓豐盛的早餐是少不了的！環球影城東方飯店的早餐時段是7:00到10:30，就在飯店大廳旁的用餐空間明亮又有質感，其中提供了多種Buffet餐點。

早餐Buffet，一樣有分日式和西式，少不了包括培根、煎蛋、蛋糕、水果、沙拉等，當然也有現場現做的一些特色餐點，以及非常有大阪特色的小吃，如章魚燒、炸串等。值得一提的是，在這裡也能見到非常可愛的甜甜圈架，上面掛滿了多種口味的甜甜圈，不僅可以滿足愛吃甜食的大小朋友的需求，甜甜圈牆也格外吸睛。

說起現做的早餐餐點，則有漢堡、比利時列日鬆餅等。漢堡總是鹹食就不用說了，列日鬆餅可以選擇加糖漿甜著吃，或是製成美味可口的班尼迪克蛋，變成可愛的鹹點。

通常會選擇入住環球影城東方飯店，想必都有規劃要到大阪環球影城玩上個一兩天吧！畢竟這裡距離園區只有幾分鐘步行的路程，大部分的旅客都會在飯店好好享受早餐後，迅速奔向遊樂園，只求玩好玩滿。

在環球影城內盡興後，影城外的商店街又是另一個能讓人失心瘋的地方——這裡集結了各式商店、餐廳和咖啡館，無論是想要買紀念品伴手禮，還是想要用餐，或純粹想要祭祭五臟六腑，都沒問題。當然，如果你想要外帶美食回飯店享用的話，那麼推薦你嘗試看看551HORAI蓬萊的豬肉包，因為它實在是蠻有名的大阪名物，而且在飯店附近就有得買囉。

說起距離大阪環球影城比較近的推薦景點，就不能不提到海遊館。Osaka Aquarium KAIYUKAN大阪海遊館，是公認的日本三大水族館之一，並也號稱是世界級的水族館。水族館內不會見到任何小動物跳鐵環表演，而能見到許多巨大的水族箱，而有鯨鯊、巨型蜘蛛蟹等日本當地的水生生物，或是來自遙遠海外的動物，像是企鵝、海龜等，自在地在各自的區域內悠遊。無論是海洋還是河流，鹹水還是淡水生態乃至棲息地，在海遊館內都能見到並了解認識。

在海遊館的旁邊，能見到在東方飯店的部分房間窗外能見到的天保山巨型摩天輪。每晚點燈時，五顏六色的燈光都會變成一場燈光秀，當然如果有機會的話，坐上這巨大的摩天輪又會是另外一種體驗——可以眺望大阪灣的日景或夜景，當然也能看到對岸的環球影城。摩天輪的透明車廂，真的能讓你有種漫步在空中俯瞰腳下美景的FU。

住在超人氣遊樂園外，聽起來是蠻瘋狂的，但若是一家優良的飯店設施，絕對能讓你在享受與之為鄰的歡樂便捷，同時又能保證舒適的住宿品質——環球影城東方飯店就是這樣的旅宿設施。香檳金色典雅的裝潢設計，搭配令人心曠神怡的綠色植栽，適合各種客群的多樣房型，能給足一日精力的豐盛早餐，且到其他景點的交通亦十分便捷。下一次到關西旅行，不妨參考看看囉。

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