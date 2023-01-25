求財最靈！全台「靈驗財神廟TOP3」1次看，一整年財運都靠它

迎財神好日子！春節走春、拜拜是許多人每年必做清單，除了點光明燈與祈求新一年順利外，求財運也必不可少。初四財神到、初五迎財神，以下整理全台求財靈驗的必去廟宇TOP3，快跟著小編一起往下看吧！

No.3 北港武德宮

台灣第一座財神廟「北港武德宮」不可不知，除了點財神燈外，建議帶上甜米糕及軟糖參拜。求到財寶米後混進家中米缸，或將零錢放入財寶米袋中，即有補財庫、消業障之用。

圖／北港武德宮-財神開基祖廟臉書

No.2 中和烘爐地

帶名片參拜！去到中和烘爐地，記得和土地公「大錢換小錢」並把換來的錢母存起來，象徵財源滾滾，為新一年祈求更好的財運。

圖／新北市觀光旅遊網

No.1 竹山紫南宮

每逢春節必擠爆的「竹山紫南宮」實至名歸！到了初五更是人山人海，參拜必求「金雞」及發財金，保佑一整年財運旺旺來。

圖／竹山紫南宮臉書

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