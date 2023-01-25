台南旅遊新地標先收藏！ 「生命之樹」矗立最美扇形鹽田 成為濱海夢幻亮點
台南拍照新亮點+1！ 台南青鯤鯓扇形鹽田中出現一處特殊地景「生命之樹」，這是由台南觀旅局斥資8300萬打造沿海夢幻亮點，預計於今年7月才會完工，已吸引民眾陸續想朝聖。
台鹽在1970年代開闢的青鯤鯓扇形鹽田已廢曬許久，近年空拍潮興起後，最美扇形鹽田才重新顯現，台南市府觀旅局為了展現鹽業歷史風華，打造了一座矗立在鹽田上的扇形藝術品，2023將全新與大家見面的海上地景「生命之樹」，白色雕花左右對稱，2面扇形合併成一棵大樹，中間通道宛如海上步道，將成為坐落海濱的夢幻場景。
扇形鹽田「生命之樹」距離將軍漁港不到5分鐘車程，還沒開放就先成為爆紅新拍照地標，目前還在改善連接作品的中軸線道路建設，預計於年中驗收後，將正式開放民眾欣賞，但已有等不及先朝聖的民眾分享「現場看更雄壯、更好看」，大讚這處台南旅遊新地標，值得先收藏！
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