兔年必去！日本戀人聖地「白兔神社」愛情故事的發祥地，還有超萌兔子御守必收

今年是兔年，來拜白兔神社也很合理，這裡不但是戀人的聖地，更是愛情故事的發祥地，但主要是白兔御守跟兔子各種造型石雕有夠萌，木造神社也超好拍。

除了神話故事以外，這裡傳說中白兔用來清洗並治癒傷口的「不增不減池」也蠻特別的，一年四季都保持著相同的水位，就算連日大雨也不影響其水位超神奇。

白兔神社｜交通位置

從JR鳥取站乘日之丸巴士往「鹿野方向」約40分 ,白兔神社前下車,徒步5分鐘。

大國主命與因幡白兔的雕像

因幡白兔 是日本家喻戶曉的神話故事。傳說中，得救的白兔作為報答，為救命恩人大國主神和名為八上姬的美人牽緣，這個故事的背景舞台正是在白兔神社，是日本最古老的愛情神話。

也因此，這裡被稱為戀人的聖地，與戀愛相關的護身符與繪馬等等這裡都有，想要保佑戀愛順利的朋友絕對不能錯過。

還可以寄出愛的明信片告白

這郵箱真的太可愛了。

穿過鳥居，爬過階梯，走一小段路就到了。

白兔神社還有白兔粉紅色計程車以及三座粉色白兔郵筒分別所在地介紹。

鳥取的星空地圖，美翻。

這沙雕會以因幡白兔神話故事為主題來創作，經常做更換，下次來應該又是不一樣的沙雕了。

就位於海邊的白兔神社。

沿途還有各種造型的兔子石雕。

石雕身上擺滿了『結緣石』，據說，對著石頭許下心願放在這裡，兔神的恩賜就會降臨。結緣石在神社裡有販售。

但其實能把『結緣石』丟上鳥居的話，更能喜獲良緣，但就是因為太不容易了，所以只能改把結緣石放到兔子石雕身上許許心願了。

御手洗的兔子好可愛，只是我乍看覺得比較像可愛老鼠，哈。

不増不減池

這裡就是傳說中白兔用來清洗並治癒傷口的「御身洗池」也蠻特別的，一年四季都保持著相同的水位，而被稱為不增不滅池，就算連日大雨或淹水也不影響其水位超神奇。

木造神社莊嚴又好看。

別以為這裡只能求姻緣，其實對皮膚病與燒傷也能有所幫助。

按一下兔子手掌會有消毒水跑出來，好可愛。

白兔神社內的東西都好萌喔。

尤其是可愛的御守，真的會讓人忍不住好想買。

各種兔子造型御守必買，就算買來當裝飾品也很可以，更何況是祈福用的御守。

這個也萌翻了。

心型繪馬也很可愛，戀人必來，一起繫上結緣繪馬好浪漫。

這裡好多好萌好好拍的兔子，即使不求姻緣也會想來走走拍拍。

意外的是在這裡沒看到野生兔子，倒是看到不少野貓聚集，感覺都有人在照顧，養得很好。

白兔神社

地址：603 Hakuto, Tottori, 689-0206日本

電話：+81 857-59-0047

時間：上午9:00 – 下午4:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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