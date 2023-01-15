網友讚爆這燈會！南投「卡娜赫拉燈會」一路陪玩到元宵，「12座氣球偶燈、水舞無人機展演」一次看

卡娜赫拉燈會最萌登場！2023南投燈會攜手「卡娜赫拉的小動物」一路陪你玩到元宵，今年燈會在昨(14)日晚上7點正式點燈，多樣造型的超可愛卡娜赫拉在園區召喚大小朋友，拍好拍滿、打卡IG羨煞旁人！本次還貼心導入智慧導覽，讓你逛燈會不迷路，還能身歷其境。

圖／樂旅南投臉書

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因應兔年大明星！「卡娜赫拉的小動物」登陸2023南投燈會，今年祭出10大亮點，像是卡娜赫拉特區，包含7米高巨型主題副燈、12座卡娜赫拉的小動物大型氣球偶燈、發財金、周邊商品等，還有花海小火車、SUP立式划槳體驗，各式展演讓你從白天玩到天黑都不膩。而重頭戲則是「水舞無人機展演」，使用400台無人機打造細膩演出，並結合水舞及特效煙火施放，讓卡娜赫拉升空點亮夜晚。

南投燈會今年的「卡娜赫拉的小動物」無人機演出，大受好評。圖／南投縣政府提供

圖／南投縣政府提供

同時，本次燈會也將推出南投限定的卡娜赫拉紅包袋、特色紀念幣等周邊產品，喜歡卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過！此外，除了超吸睛的卡娜赫拉巨大副燈與12座充氣偶燈外，還有在地美食街、南投魅力商品節、海盜船等多種體驗，最新潮賞燈就到南投好好打卡、感受一番吧！

圖／樂旅南投臉書

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2023南投燈會「絢·光織潮」

活動時間：即日起至2/5（除夕休園）

地點：南投縣會展中心

南投燈會活動官網

2023南投燈會－水舞無人機展演時間表。圖／樂旅南投臉書

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